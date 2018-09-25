Instagram'ın Kurucuları, Şirketten Ayrıldı!
Instagram'ın kurucuları Krieger ve Systrom, Facebook'tan ayrıldı; peki barış içinde görünen bu ayrılığın arkasında başka bir neden mi var?
Instagram'ın kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom, şirketten ayrılarak sosyal platformu Facebook'un ellerine bıraktılar.
Systrom, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada "biraz kendi başımıza kalıp, tekrar kendi merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek istiyoruz," dedi. "Yeni şeyler inşa etmemiz, geriye adım atmamızı, neyin bize ilham verdiğini ve neyin anlamını anlamamızı gerektirir. Biz de bunu yapmayı planlıyoruz."
Systrom'un açıklamasından ayrılığın herhangi bir ciddi sorundan kaynaklanmadığı söylenebilir. Ancak bazı kaynakların Bloomberg'e fısıldadıklarına göre yöneticiler, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in baskısından kaynaklı olarak görevlerini bıraktılar.
Facebook, Instagram'ı 2012'de, yani kurulduktan iki sene sonra 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Zuckerberg bu esnada platformun ayrı bir hizmet olarak gelişmeye devam edeceğini ve bağımsız olmayı sürdüreceğini söylemişti. Ancak görünen o ki bu bağımsızlık, Krieger ve Systrom'u şirkette tutacak seviyede değildi.
Zuckerberg, yaptığı bir açıklamada "Kevin ve Mike, olağanüstü birer ürün lideri ve Instagram, onların yaratıcı yeteneklerini gösteriyor," dedi. "Son altı senede onlarla çalışarak çok şey öğrendim ve bundan gerçekten keyif duydum."
TechCrunch'a göre Systrom ve Zuckerberg genellikle anlaşsalar da, zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadılar. Bir kaynağa göre her çözümden önce bir fikir ayrılığı yaşanmaktaydı. Son zamanlarda Facebook'taki Instagram bağlantılarının kaldırılması, yaşanan fikir ayrılıklarının ateşlendiğinin bir göstergesi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın