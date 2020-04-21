Instagram'ın Kurucularından Koronavirüs'e Karşı Yeni Site

Instagram'ı kuran iki önemli isim, Kevin Systrom ve Mike Krieger, şimdi de Koronavirüs salgınına el attı; bu yeni siteyi hayata geçirdi.

  • Levent Öztürk
Instagram kurucularından yeni hizmet

Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook'tan ayrılmalarından beri ilk ortak ürünlerini sundular ve bu ürün bir sosyal ağ değil. İkili, ABD'nin her bir eyaletinde COVID-19'un yayılmasına karşı mücadele çabalarını takip eden bir site olan Rt.live'ı yayımladılar.

Krieger'in TechCrunch'a söylediğine göre proje, Systrom'un Rt'yi (herhangi bir enfekte kişi tarafından enfekte edilen ortalama insan sayısı) hesaplamaya yönelik açık kaynaklı yaklaşımını günlük olarak kullanıyor ve bir eyaletin ne kadar iyi mücadele ettiğini gösteriyor. Rt değerinin 1'in altında olması, hastalığa karşı mücadelenin başarılı olmakta olduğunu gösteriyor.

rt.live ekran görüntüsü

Ayrıca site, normalde bu tarz takip araçlarında pek görülmeyen bir şekilde veriyi takip etmenize de imkan tanıyor. Bölgeye, yeniliğe, yerinde kalma kararlarına (tahmin edilebileceği gibi evde kalma kararlarının bulunmadığı eyaletlerde durum genellikle daha kötü oluyor) göre filtrelenebiliyor. Bu da ABD'nin salgın ile nasıl mücadele ettiğine yönelik sadece vaka oranlarına bakmaya göre daha fazla avantaj sağlayabilir ve gelecekteki araştırmalar için de faydalı olabilir.

Rt.live, belirli bir oranda Instagram üzerindeki çalışmaların sonucu olarak tanımlanabilir. Systrom, Instagram'ın "patlamasına" yardımcı olan sistemleri geliştirdiği sırada virallik üzerine çalışmalar yapıyordu. Her ne kadar insanlar sosyal ağların yıkıcı etkileri hakkında şikayet etseler de, COVID-19 kontrolü için faydalı olabiliyorlar ve strateji değiştirme zamanlarının belirlenmesini tetikleyebiliyorlar.

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