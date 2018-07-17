Instapaper kendini geri satın aldı!

2103'te satıaln "sonra okuma" uygulaması Instapaper, kendisini Pinterest'ten geri satın aldı!

Instapaper kendini satın aldı!

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