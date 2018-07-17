Instapaper kendini geri satın aldı!
2103'te satıaln "sonra okuma" uygulaması Instapaper, kendisini Pinterest'ten geri satın aldı!
2013 yılında geliştirici Marco Arment, popüler "daha sonra oku" uygulaması Instapaper'ı daha önce de Digg'i satın alan Betaworks'e satmıştı. İki yıl önce de Pinterest, "Pinterest'te yazıları keşfetme ve kaydetmeyi hızlandırmak" için küçük firmayı satın almıştı. Şimdi de beş yıl boyunca üzerinde çalışan aynı ekip tarafından Instapaper geri getiriliyor.
Yeni kurulan Instant Paper Inc. 21 günlük bir bekleme dönemi ardından kontrolü Pinterest'ten alacak ve bu bekleme dönemi de Instapaper kullanıcılarına değişim hakkında bilgi vermek için kullanılacak.
Hizmetin kullanıcıları için çok fazla bir şey değişmeyecek ve yeni sahipleri, hizmeti "görülebilen gelecek boyunca" sunmaya devam edeceğini söylüyor. Ayrıca geliştiriciler, geçtiğimiz iki yıl boyunca iyi bir ortak olduğu için Pinterest'e de teşekkür ediyor. Firma, ekibin uygulama içerisinde aramayı tekrar kurmalarına, Firefox kullanıcıları için bir eklenti eklemelerine ve ürünün mobil işletim sistemleri için optimize edilmesine izin vermişti...
Levent Öztürk
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