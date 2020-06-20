Intel 3. Nesil Xeon İşlemcileri Cooper Lake'i Tanıttı

Intel, 3'üncü nesil ölçeklenebilir Xeon işlemcisini tanıttı. AI ve analitik iş yüklerinin geliştirilebilmesi ve kullanımının hızlanabilmesi için kullanılacak olan yeni işlemciler, yerleşik bfloat16 desteğine sahip olan ilk ana sunucu işlemci olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede yapay zeka anlamlandırma ve eğitimleri için daha yaygın olarak kullanılabilecekken, görüntü sınıflandırma, konuşma tanılama ve dil modelleme gibi amaçlar için de kullanılabilecek.
Intel Xeon ve Bellek Grubu Genel Başkanı Lisa Spelman yaptığı basın açıklamasında, yapay zeka ve veri analitiğinin kullanımının hızlı bir şekilde yayılmasının çok önemli olduğunu söylerken, dünyanın veri merkezleri ve uç çözümleri için AI kullanımının zenginleştirilmesi, yazılım optimizasyonlarının sağlanması ve verilere daha fazla anlam kazandırmak için eşsiz işlemciler yaratmayı sürdüreceklerini açıklarken, dünyanın veri merkezi ve edge çözümlerine güç veren işlemci içerisindeki yerleşik yapay zeka hızlandırma ve yazılım optimizasyonlarını da geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Cooper Lake İşlemcileri
Yeni 3'üncü nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemcilerle bfloat16 desteğine yer ver veren Intel, ayrıca Intel DL Boost teknolojisine de bu yeni nesil işlemcisinde bulunduruyor ve böylece yapay zeka iş yönetimlerinde hız sağlayabiliyor. 3'üncü nesil Xeon işlemciden kullanılan bfloat16, minimum yazılım değişikliği ile günümüzün FP32 formatının yarısını kullanan ve karşılaştırılabilir model doğruluğu sağlayan kompakt bir sayısal format olurken, şirket bu desteği ile Xeon CPU'larda hem AI eğitimi hem anlamlandırma performansını arttırmayı hedefliyor.
3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemcileri yapay zeka ve analitik; finans, sağlık, sanayi, telekomünikasyon ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerinde kullanılacak.
|Type
|Bits
|Exponent
|Fraction
|Precision
|Range
|Speed
|float32
|32
|8
|23
|High
|High
|Slow
|float16
|16
|5
|10
|Low
|Low
|2x Fast
|bfloat16
|16
|8
|7
|Lower
|High
|2x Fast
Intel Cooper Lake Xeon işlemcininin tanıtımında ayrıca müşterilerin yoğun veri iş yüklerini daha iyi işleyebilmek için soket başına 4.5 TB'a kadar destek verebilen yeni Intel Optane 200 bellek serisini de duyurdu.
Intel, tanıtım sırasında daha pek çok teknolojisinden bahsetti ve duyurularda bulundu. İşte Intel'in yeni tanıttığı teknolojiler:
- Yeni 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir Sunucular: Intel, bfloat16 desteğini sürücünün benzersiz Intel DL Boost teknolojisine entegre ederek yeni 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir sürücülerdeki yerleşik yapay zeka hızlandırma yatırımını daha da genişletiyor. bfloat16 günümüzün FP32 biçiminin kullandığı bitlerin yarısı kadar bit kullanan ama en az düzeyde yazılım değişikliği gerektirerek (ya da hiç gerektirmeden) benzer bir model doğruluğuna erişen tek parça sayısal bir biçimdir.
- Yeni Intel Optane Sürekli Bellek: Şirket, 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir platform kapsamında müşterilere ana bellek veri tabanları, yoğun sanallaştırma, analitik ve çok güçlü bilgi işlem gibi veri-yoğun iş yüklerini yönetmek için yuva başına 4,5 TB'a kadar bellek sağlayan Intel Optane sürekli bellek 200 serisini de duyurdu.
- Yeni Intel 3D NAND SSD'ler: Intel, verileri tümü flaş dizilerde depolayan sistemler için yeni nesil, yüksek kapasiteli Intel 3D NAND SSD'leri olan SSD D7-P5500 ve P5600'ün pazara sunulduğunu duyurdu.
- Yapay Zeka ile Optimize Edilmiş İlk Yerinde Programlanabilir Geçit Dizisi: Intel yüksek bant genişlikli, kısa gecikme süreli yapay zeka hızlandırmasına yönelik, yakında pazara sunulacak ilk yapay zeka ile optimize edilmiş yerinde programlanabilir geçit dizileri olan Intel® Stratix® 10 NX çözümünü duyurdu.
- Sürekli Yapay Zeka İnovasyonu için OneAPI Mimariler Arası Geliştirme: Çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmiş yapay zeka ürün portföyünü genişleten Intel, geliştiriciler için, performansı hızlandırmak ve üretkenliği artırmak üzere oneAPI mimariler arası araç portföyüyle farklı türde programlamayı basitleştirmenin de yolunu açıyor.
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