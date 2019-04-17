Intel, 5G Modem Planından Vazgeçti!
Intel, telefonlar için 5G modem yongası üretmekten vazgeçti; peki bu 5G iPhone için ne anlama geliyor?
Intel, telefonlara yönelik 5G modem bileşenleri üretmekten vazgeçti. Firmanın üreteceği 5G yongalarının 2020'nin iPhone'unda kullanılabileceği söyleniyordu.
Apple'ın XMM 8160 5G yongasında yaşanabilecek gecikmelerden dolayı alternatifleri bir süredir değerlendirdiği biliniyor. Mahkeme kayıtları, Apple'ın bileşeni Samsung ve MediaTek'ten tedarik etmeyi düşündüğünü gösteriyor. Intel'in havlu atmasıyla birlikte ise Apple'ın 5G için farklı bir üretici bulması gerekecek. Intel yaptığı açıklamada 4G bileşenleri üretmeyi sürdüreceğini, PC'lerde 4G ve 5G'ye ve 5G alt yapısına yatırım yapmayı sürdüreceğini söyledi.
Intel, Apple'ın modem işinde söz sahibi olmak için çok çabalamış, hatta Apple ile öncelikli üretici olmak üzere anlaşmıştı. Qualcomm'un modem teknolojisi iPhone 7'den beri belirli iPhone modellerinde kullanılsa da, Qualcomm ve Apple arasında yaşanan yasal savaş, Apple'ı alternatifler aramaya yönlendirmişti. Ancak bugün yaşanan bir başka sürpriz bir gelişmeyle Apple ve Qualcomm, patent savaşlarını dünya çapında sonlandırma kararı almıştı. Hatta iki firma, yonga üretimi konusunda yeni bir sözleşmeye imza attılar.
Tüm bunlar, Apple'ın 5G iPhone'unun 5G modemlerini Qualcomm'un üreteceği anlamına geliyor.
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