Intel Cascade Lake Görüldü
Resmi listeleme girişi, Intel Cascade Lake'in bir sunucu sınıfı işlemci olduğunu ortaya çıkardı.
Intel yine kısa bir anlığına da olsa yeni nesil işlemcilerinden birinin listeleme girişini sızdırdı. Wccftech'e göre Intel'in kendi resmi web sitesinde kısa bir zaman için beliren liste girişi, Intel Cascade Lake serisinin Xeon sunucu ailesine ait olduğunu gösterdi.
Şu an itibariyle kaldırılmış olan liste girişi, Xeon server ailesi üyesi Cascade Lake'in Scalable ve Advanced işlemciler olarak ikiye ayrıldığını gösteriyor, bu da onun yüksek performans gerektiren veri merkezi piyasası için tasarlandığı anlamına geliyor.
Büyük işletme ve girişimleri hedef alıyor gibi gözükse de Cascade Lake Scalable sürümü iddiaya göre LGA 3647 girişine uyumlu olacak, bu da kullanıcıya yönelik Cascae Lake-X yüksek seviye masaüstü (high-end desktop, HEDT) parçalarında önünü açabilir.
Ancak Skylake-X veya Kaby Lake-X işlemcilerin HEDT piyasasına daha önce girmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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