Intel CEO'su Brian Krzanich Görevinden Ayrıldı
Intel CEO'su, bir çalışanla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla görevi bırakmak zorunda kaldı!
Intel'in CEO'su Brian Krzanich, bugün itibariyle görevinden ayrıldı ve yerine geçici olarak CFO'luk görevindeki Robert Swan getirildi.
Intel'in paylaştığı basın bildirisinde "Krzanich'ın geçmişte bir çalışanla karşılıklı ilişki yaşadığı" ve bunun Intel'in ilkelerine aykırı olduğu söylendi. Firmadan gelen açıklamaya göre herhangi bir yöneticinin çalışanlarla birliktelik yaşamaması gerekiyor.
Krzanich'in görevini hızla bırakmış olması, Intel'e göre "tüm çalışanların Intel'in değerlerine değer verdiğini" gösteriyor. Firmanın yönetim kurulu, kalıcı bir CEO için arayışlara başlamış durumda ve hem firma içindeki, hem de dışındaki adayları değerlendiriyor.
Uzun yıllardır Intel'de yöneticilik yapan Krzanich, Mayıs 2013'te CEO pozisyonuna yükselmişti. Krzanich, Intel'de işe 1982'de başlamıştı.
Zeynel A. Öztürk
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