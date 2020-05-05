Intel'den, Comet Lake Uyumlu Z490 Anakartlar İçin Rocket Lake Müjdesi

Intel, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beklenen 10. Nesil Comet Lake-S masaüstü işlemci ailesini tanıttı ve hemen akabinde de elbette uygun yeni işlemci ailesi ile uyumlu anakartlar da sahneye çıktı. Z490 yonga setli anakartlar 10. Nesil Comet Lake-S işlemcileri çalıştıracaklar, ancak yalnızca bununla da sınırlı kalmayacaklar.
Intel, yeni 10. Nesil Comet Lake-S masaüstü işlemcileri ile bir kez daha masaüstü bilgisayar pazarında şov yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en hızlı işlemcisine de ev sahipliği yapan 10. Nesil işlemci ailesi, LGA 1200 soketi ile uyumlu yapıda ve Z490 yonga seti ile uyumlu. Yani Intel'in yeni 10'uncu nesil Comet Lake-S işlemci ailesinden bir model satın almayı düşünüyorsanız, o halde Z490 yonga setli bir anakartı da yanında sipariş etmeniz gerekiyor.
Z490 anakartlar Intel'in 10. Nesil işlemcileri ile çalışacak, ancak bununla da kalmayacaklar. Z490 anakartlara ilişkin güzel haber Gigabyte tarafından verildi.
LGA 1200 soketli Z490 yonga setli anakartlar, Intel'n bir sonraki işlemci ailesini de destekleyecek. Yani 11'inci nesil Rocket Lake işlemcileri de piyasaya çıktığında, aynı anakart üzerinde çalışabilecek. Böylece kullanıcılar bir kez daha anakart değiştirmek zorunda kalmayacaklar.
Intel'in Rocket Lake işlemcileri üzerinde de çalıştığı biliniyor ve bu gelecek işlemci ailesini de muhtemelen 2021 başında göreceğiz.
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