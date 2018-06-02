Intel Core i7-8086K İşlemci 5 GHz ile Coşturacak!
Perakende listelerinde ortaya çıkan Intel Core i7-8086K işlemci, 5 GHz hızı ile sınırları zorlamak için geliyor.
Intel'den yeni bir işlemci önümüzdeki hafta geliyor olabilir. Videocardz tarafından fark edilen yeni Intel işlemci, 5 GHz saat hızı ile yüksek performans vadedecekken, üst seviye bilgisayar kasalarının önemli donanım öğesi olacak.
Aslında Intel'in böylesi bir işlemci üzerinde çalıştığı bir süredir sızan bilgilerle biliniyordu. Peki, Intel'in böylesi özel bir işlemci üzerinde çalışmasının sebebi ne? Core i7-8086K adını olacak olan yeni işlemci, Intel 8086'nın üretilmesinin 40'ıncı yılına özel olarak geliştiriliyor.
Listelerde yer alan bilgiler, Core i7-8086K'nın 4 GHz'lik taban saat hızına sahip olacağını, ancak tavan noktada 5 Ghz'e kadar hızları destekleyeceğini gösteriyor. İşlemcinin fiyatı ise 480 Dolar olarak dikkat çekiyor. Bu fiyat, mevcut Core i7-8700K'dan 70 Dolar daha yüksek.
Videocardz tarafından, perakende satış listelerinde ortaya çıktığı haberinin paylaşılmasının ardından kaynaklardan kaldırılmış olması da açıkçası işleri ilginçleştiriyor. Bakalım Intel, yeni işlemcisi Core i7-8086K'yı ne zaman tanıtacak...
Ercan Uğurlu
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