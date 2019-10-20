Intel Core i9-9900KS Hız Aşırtmacıları Büyüleyecek
Intel Core i9-9900KS, performansıyla overclock yapmak isteyenlerin rüyalarını süsleyecek gibi görünüyor.
- Ercan Uğurlu
Intel'in yakında gelmesi beklenen yeni işlemcisi Intel Core i9-9900KS, görünüşe göre bir hız aşırtma canavarı olacak. Reddit kullanıcısı tarafından piyasaya çıkmadan önce edinilen Intel Core i9-9900KS, ortaya çıkan performans tablolarına göre üst frekans değerlerini zorlayabiliyor.
Paylaşılana göre 5.2 GHz frekansında çalıştığı görünen Intel Core i9-9900KS, bununla çarpıcı durmuyor olabilir, ancak bu sonuca Noctua NH D15 gibi bir hava soğutma sistemiyle ulaştığı düşünülürse, çok daha fazlası için önemli bir işarette bulunuyor.
Cinebench R20'de 1.36V'a ayarlanmış voltaj ile işlemcinin tüm çekirdeklerini 5.2 GHz'e overclock eden kullanıcı, bunun sonucunda 5356 puan almış. Aynı testten 9900K'nın sonucu 4984 olurken, Core i9-9900KS bu testte yüzde 7'lik gibi bir fark ortaya koyuyor. Elbette iyi bir sıvı soğutma ile işin rengi daha farklı bir boyuta ulaşacak gibi görünüyor.
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