Intel Core i9 Cascade Sızıntısı Kafa Karıştırdı
Intel'in gelecek işlemcisi Core i9 Cascade Lake-X, yeni sızıntıda AMD'yi yenecek kadar güçlü bir profil çizemiyor!
- Ercan Uğurlu
Intel'in gelecek işlemcisinin adı bilindiği gibi Core i9 Cascade Lake-X. Daha önce 18 çekirdekli modeliyle Geekbench test sonuçlarına yansıyan Intel'in gelecek CPU'su, bu kez de 10 çekirdekli Intel 0000 kod adlı modeliyle kendini gösterdi. Daha önce diğer modelle olduğu gibi yine Dell Precision 5820 Tower X-Series iş istasyonunda alınan Geekbench sonuçlarına göre 10 çekirdekli Core i9 Cascade Lake-X, pek yüksek değerler üretemiyor.
Geekbench tek çekirdek skoruyla 5019 puan kazanan Core i9 Cascade Lake-X, tüm çekirdeklerini çalıştırdığında ise 37241 puana ancak erişebiliyor. 10 çekirdek ve 20 iş parçacığından oluşan işlemci, 3.39 GHz taban frekansında, 4.59 GHz tavan frekansında çalışırken görünüyor. Buna karşın performans tablosu, AMD'nin Threadripper platformunun gerisinde kalıyor.
AMD Ryzen 9 3900X işlemcisinin aldığı sonuç 44160 olarak ölçülürken, işlemcinin tek çekirdek performansı 5569 puan seviyesinde.
Elbette Intel Core i9 Cascade Lake-X için bunlar şimdilik resmi sonuçlar değil. Fakat büyük ölçüde ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Yine de resmi sonuçları, ancak işlemci tanıtıldıktan sonra öğrenebileceğiz.
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