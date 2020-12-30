Intel CoreT CPU ile Güçlendirilen Acer Swift 5 Türkiye'de! İşte Özellikleri

Acer, 11. nesil Intel® Core™ işlemcilerle çalışan ve gün boyu kolaylıkla taşınabilecek kadar hafif tasarlanan yeni Swift 5 dizüstü bilgisayarları Türkiye'de satışa sundu. Yeni Swift 5, incecik çerçeveleriyle yüzde 90 ekran gövde oranı sunuyor.
Daha çok şey yapabilmeniz için tasarlandı
Son derece ince ve hafif yapıdaki Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar, stil, güç ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm inceliğindeki kasaya sahip olan Swift 5, 11. nesil Core™ işlemciler, Intel® Iris™ Xe grafik işlemci ve yüksek hızlı 512 GB PCIe SSD depolamayla çalışıyor. Tüm bu donanım, toplam 1 kg'ın altında bir ağırlıkla sunuluyor. Türkiye'de satışa sunulan i5-1135G7 işlemcili yeni Swift 5 modelleri, 8 GB LPDDRAX belleklerle donatıldı.
İnce tasarım ve parlak ekran
Sis yeşili rengindeki tamamen metal kasası, altın renkli hatlarla bezenen yeni Swift 5, özel tasarlanan menteşesi sayesinde ekran açıkken cihazı hafif bir şekilde yükseltiyor. Böylece daha rahat bir yazma deneyimi ve daha iyi termal performans elde ediliyor. 300 nit parlaklık sunan 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran, sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor ve ince çerçeveleriyle gövdenin yüzde 90'ını kaplıyor.
Zengin bağlantı ve uzun pil ömrü
Yeni Swift 5'in 56 Wh pili, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla 4 saat kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. USB Type-C, Thunderbolt™ 4 ve USB 3.2 Gen 2 girişleri bağlantı seçeneklerine ek olarak çift bant Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) ve Bluetooth® 5.1 sayesinde kullanıcılar istedikleri her an kesintisiz bağlantıda kalabiliyor.
Swift 5 kullanım kolaylığı ve güvenlik için Windows Hello™ destekli yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Wake on Voice desteği ise ekran kapalıyken bile Windows 10'a sesli sorular sorma imkanı veriyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Yeni Acer Swift 5'in 11. Nesil Intel® Core™ i5-1135G7 işlemci ve 8 GB ile gelen modeli 9.859 TL'lik fiyatla Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuldu. Gücünü Intel Core™ i7-1165G7 işlemciden alan 16 bellekli model ise Ocak 2021'de raflardaki yerini alacak.
Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.
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