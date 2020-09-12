Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası Tarihi Belli Oldu

Açık elemelerden başlayan ve lig aşamasıyla devam eden Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020 Yaz Sezonu üç aydan uzun bir süredir devam ediyor. Lig aşamasının tamamlanmasıyla ilk 4'e giren takımlar playoff'lara katılmaya hak kazandı.
Intel® ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020'nin playoff karşılaşmalarının ilki 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Sangal Esports ile fastPay Wildcats arasında gerçekleşecek. Son şampiyon 9INE'ın LOG Esports ile mücadele edeceği ikinci karşılaşma ise 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek.
Büyük final heyecanı tüm dünyaya canlı olarak yayınlanacak!
Playoff mücadeleleri ESL Türkiye'nin Twitch, Youtube ve Facebook hesaplarında canlı yayınlanacak.
Her sene on binlerce espor seyircisi tarafından takip edilen Intel® ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası'nınbu seneki finalleri pandemi koşulları sebebiyle ESL Türkiye'nin İstanbul'daki stüdyosunda seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.
13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de yapılacak olan büyük final, canlı yayınla ESL Türkiye'nin Twitch, Youtube ve Facebook hesaplarının yanı sıra DMAX Türkiye'nin televizyon kanalı, Youtube kanalı ve DMAX Türkiye web sitesi üzerinden ekranlara verilecek.
Şampiyona coşkusunun tüm iletişim kanalları üzerinden milyonlarca kişiye ulaşması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar: "İzmir'de espor hayranlarının katılımı ile yapmayı planladığımız büyük final etkinliğini, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisini göz önünde bulundurarak hem oyuncularımızın hem de maçları seyretmeye gelecek olan espor tutkunlarının sağlığını riske atmamak adına seyircisiz olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Şampiyona coşkusunu bu sene stüdyo ortamında, seyircisiz ama seyir zevki çok yüksek bir dekor ve canlı yayın programıyla tüm espor tutkunlarıyla buluşturuyoruz. Tüm bu süreçte destekleriyle yanımızda olan başta Intel olmak üzere Monster Notebook, Teknosa ve Hepsiburada ekiplerine çok teşekkür ederiz." dedi.
Gözler şampiyonluk yolundaki dört takımda:
Intel® ESL Türkiye Şampiyonası 2019 şampiyonluk kupasının sahibi Sangal, 2020 kış sezonu finallerinde 9INE karşısında yenilerek 2. olmuştu. Bu sezon lig aşamasını birincilikle tamamlayan Sangal'ın kadrosunda MAJ3R, ngiN, paz, l0gicman, imoRR yer alıyor.
Sezona Team Spartan ismiyle başlayıp sonrasında fastPay Wildcats bünyesinde devam eden fastPay Wildcats ise geçtiğimiz sezonlarda yarı finallerde elenerek finalin kıyısından dönmüştü. fastPay Wildcats'in kadrosunda DubzWoW, burAKyol, Viresse, re1sxd, Cizzx yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon Boca Boston adıyla mücadele ederek şampiyon olan, şampiyonluğun ardından İsveçli organizasyon 9INE bünyesine katılarak yeni ismini alan 9INE; bu sezon da domine bir performansla ligi birinci sırada tamamladı. 9INE'ın kadrosunda takımın ses getiren yıldız oyuncusu Izzy ve qRaxs, xfl0ud, CyderX, QutionerX yer alıyor.
Şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan LOG Esports'un beşlisinde ise E5N, CNKa, iPott, cyber, wizard yer alıyor. Yıldız oyuncu E5N etrafında kurulan LOG Esports geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti.
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