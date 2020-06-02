Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası'nı Kazanan Takım Belli Oldu

Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası Kıs¸ Sezonu Finali'ni kazanan takım 3-1 skorla BOCA oldu.

İşte Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonu!

Bu yıl 6. sezonu düzenlenen, eleme aşamasına 2500'den fazla oyuncunun katıldığı ve 7 Mart'ta başlayan, 8 takımın mücadele ettiği Intel® ESL Türkiye Şampiyonası Kıs¸ Sezonu 8 hafta boyunca 16 heyecan dolu karşılaşmaya sahne oldu. 8 haftalık mücadelenin sonunda 27 Mayıs'ta düzenlenen finalle mutlu sona ulaşan takım ise Boca Boston oldu.

Intel, Monster Notebook, Teknosa ve Hepsigamer'ın sponsorlugˆunda devam eden ligde, Sangal ve Boca arasında oynanan ve Twitch, Youtube ve Facebook üzerinden milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçı genç yeteneklerden kurulu Boca 3-1 kazandı.

2020 Kış Sezonu Intel ESL Türkiye Şampiyonu olan Boca Boston, 9 Avrupa ülkesinde daha düzenlenen ulusal liglerin şampiyonlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde düzenlenecek EPEC turnuvasına katılmaya hak kazandı. EPEC'i kazanan takım ise 1 milyon dolar ödüllü ESL One Köln turnuvasında mücadele etme şansına sahip olacak.

4 harita sonunda güzel oyunuyla öne çıkan Izzy, izleyenler tarafından Monster Notebook Maçın Canavarı seçilerek hem serinin en iyi oyuncusu oldu hem de Monster Notebook'tan "Abra A7 V11.3.2 17,3" oyun bilgisayarı kazandı.

Intel® ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası'nın yeni sezon elemeleri 14-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlik ile ilgili tu¨m gelis¸meleri ESL Tu¨rkiye sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
İşte Netflix'e Yeni Başlayanlar İçin 6 Faydalı Tavsiye!
WhatsApp'ın Geleceğinde Neler Var? İşte WhatsApp'a Gelecek Yenilikler
Mafia II: Definitive Edition İnceleme: Geri Dönüşü A'dan Z'ye İnceledik!
The Walking Dead 10. Sezon Finali (16. Bölüm) Ne Zaman Yayınlanacak?
Twitter Web Sitesinde, Tweet Zamanlama Nasıl Yapılır?

 

 