Intel, Kaby Lake-X'i Öldürdü!
Intel, henüz 11 ay önce duyurduğu işlemcisinin yolun sonuna geldiğini açıkladı!
Intel, sadece 11 ay önce duyurduğu Kaby Lake-X işlemcileri artık üretmeyeceğini söyledi ve işlemcinin EOL (yaşam sonu) durumuyla ilgili planlarını açıkladı.
Yüksek overclock potansiyeliyle dikkat çeken Intel Kaby Lake-X Core i7-7740X ve Core i5-7640X, donanım tutkunlarına özel ürünlerdi. Ancak Intel'e göre işlemcilere olan talep istenen seviyeye ulaşmadı ve firma, üretimi durdurma kararı aldı.
Bunun yanına, daha az PCIe şeridi kullanan Skylake-X işlemcilerinin Kaby Lake-X'i geçmesi de eklenince Kaby Lake-X'in sonu kaçınılmaz hale geldi. Intel şu an X399 platformuna geçiş aşamasında ve HEDT platformunda dört çekirdekli işlemcilere destek sunmayacak gibi görünüyor.
Intel'in ürün değişim notu, PC üreticilerinin siparişlerini 30 Kasım 2018'e kadar tamamlaması gerektiğini, en son Kaby Lake-X işlemcilerinin 31 Mayıs 2019'da dağıtılacağını söylüyor. Yani bir Kaby Lake-X işlemci satın almak istiyorsanız, hala yaklaşık bir yılınız var.
Bu arada Intel, Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi ile birlikte yeni GPU sürücüsünü de (24.20.100.6025) yayınladı. Güncelleme, resim kalitesi ve güç verimliliğiyle ilgili geliştirmeler yapıyor. Intel'in grafik kartı güncellemesini alışmadığımız biçimde çabuk yayınlaması, firmanın ayrı grafik kartı alanına yazılımsal olarak hazırlandığının bir işareti. Intel ve AMD'nin GPU alanında da yarıştığını görmek, gerçekten heyecanlı olacak.
Zeynel A. Öztürk
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