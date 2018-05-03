Intel, Kaby Lake-X'i Öldürdü!

Intel, henüz 11 ay önce duyurduğu işlemcisinin yolun sonuna geldiğini açıkladı!

Intel, Kaby Lake-X'i Öldürdü!

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