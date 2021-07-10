Intel Monsters Reloaded 2021 Heyecanı Başladı!

Monster Notebook'un geçen sene ilkini gerçekleştirdiği e-spor etkinliği Monsters Reloaded, bu sene Intel'in desteğiyle başlıyor.

Intel Monsters Reloaded 2021 Heyecanı Başladı!

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