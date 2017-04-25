Intel Optane Memory Ne Kadar Hızlı? Test Ettik!
Intel Optane Memory, PC oyunlarını hızlı yüklüyor, fakat fiyatına değer mi? Ölçümledik!
Intel'in kısa bir süre önce tanıttığı yeni 3D depolama teknolojili Optane Memory SSD'leri, 24 Nisan'da raflardaki yerini aldı. Sunucu tarafında olduğu gibi PC tarafında da bulunabilen Intel Optane Memory SSD'ler, 375 GB gibi geniş alanları sunucu tarafı için sunarken, PC kullanıcıları içinse ilk adımı 16 GB ve 32 GB olarak atıyor. 1350 MB/s oranında veri okuma gibi performanslara erişebilen SSD'ler, fiyatlarıyla ise 44 Dolar ile 77 Dolar olarak satışta. Sunduğu alana bakılırsa fiyatıyla yüksek duran Intel Optane Memory, peki buna değiyor mu?
Özellikle oyuncuların tercihi olan SSD modülleri, hibrit olarak bulunabildiği gibi, M.2 formuyla da karşımıza çıkıyor. M.2 slotunu kullanan SSD'lerin performansları muazzam. Intel Optane Memory de CrystalDiskMark'ta yapılan ölçümlerde sıralı okumada 1330 MB/s oranını yakalayabiliyor. Peki, bunun oyunlardaki karşılığı ne?
Modülün oyun noktasındaki performansını 2 oyun üzerinde ölçümledik. Portal 2 ve Fallout 4 üzerinden gittiğimiz testte, test sistemimizde yeni nesil ortalama bir teknik kadroyu gözettik. Intel Core i5-7500 işlemci ve 7,200 RPM'lik 1 TB WD Black HDD'nin bulunduğu sistemde 32 GB Intel Optane Memory modül kullandık.
Portal 2'de uygulama yükleme süresini Intel Optane ile 23.03 saniye olarak ölçümlerken, Intel Optane olmadığında aldığımız sonuç 23.21 saniye oldu. Yine Porta 2'de bölüm yükleme süresi ise Intel Optane Memory ile 12.45 saniye olurken, onsuz 13.32 saniyeye ulaştık.
Fallout 4'te ise uygulama yükleme süresi Intel Optane Memory ile 22.65 saniyeydi. Yine onsuz 26.65 saniyede açılan Fallout 4, bölüm yüklemelerinde ise Intel Optane ile 15.84 saniyeye kadar düşerken, Intel Optane'nin kullanılmadığı senaryoda 29.37 saniyede açıldı. Bunu sonuçları bir tablo olarak da sizlerle paylaşalım:
Portal 2 full app yükleme süresi:
Intel Optane (Yok): 23.21s
Intel Optane(Var): 23.03s
Portal 2 level yükleme süresi:
Intel Optane (Yok): 13.32s
Intel Optane(Var): 12.45s
Fallout 4 full app yükleme süresi:
Intel Optane (Yok): 26.66s
Intel Optane (Var): 22.65s
Fallout 4 level yükleme süresi:
Intel Optane (Yok): 29.37s
Intel Optane (Var): 15.84s
Evet, görünüşe göre Intel Optane bellek modülü, yine pek çok donanımda olduğu gibi farklı oyunlara farklı tepkiler gösteriyor. Fallout 4'te çok miktarda simülasyon yer alırken, Portal 2 ona kıyasla daha küçük çapta süren bir oyun. Geniş bir HDD'nin yanına yerleştirildiğinde, oyuncuların beklediği performansı sağlayacak gibi görünüyor. Böylece SSD kapasitesini geniş tutmak yerine, 16 GB veya 32 GB'lık bir Intel Optane modülünün yanına geniş bir HDD yerleştirerek işi kotarabilirsiniz. Elbette, bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
Ercan Uğurlu
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