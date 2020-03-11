Intel, Sonunda İtiraf Etti: "AMD'yi Yakalamız Zor"

AMD ile yarışında son dönemde önemli kan kaybeden Intel, sonunda 7nm konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve AMD hakkında itirafta bulundu.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Sonunda İtiraf Etti: "AMD'yi Yakalamız Zor"

En iyi işlemciler söz konusu olduğunda yıllardır akla ilk gelen Intel, son yıllarda ise bu yarışta önemli kayıplar verdi. Özellikle 14nm konusundaki ısrarı ve 10nm'ye olan geçişin oldukça geç kalınması sebebiyle rekabette büyük yara alan Intel, yaptığı son açıklama ile AMD'yi yakalamalarının oldukça zor olacağını açıkça itiraf etti.

Tom's Hardware tarafından bildirildiği üzere, Intel CFO'su George Davis, Morgan Stanley konferasında yaptığı sunumla, 7nm mimarisine geçişin bu sene de gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, 2021 yılını işaret etti. Üretim sürecinde sıkıntılar yaşayan Intel, 7nm işlemcilerini ancak 2021'in 4'üncü çeyreğinde piyasaya sürebilecek.

Davis, yaptığı sunumda Intel'in yol haritasını da ortaya koyarak, 7nm'de geç kalmış olabileceklerini, fakat 2021'in sonundan itibaren daha iyi bir performans profiliyle işe yeniden başlayacakları konusunda umutlu olduklarının da altını çizdi.

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