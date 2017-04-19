Intel'den 20 yıl Sonra Gelen Radikal Karar!
Intel, bir dönemi resmi olarak kapatacak, radikal bir karar ile yine gündemde!
Intel, 20 yıldan beri düzenlediği Intel Geliştirici Forum'unu artık gerçekleştirmeme kararını açıkladı. Teknoloji ve bilişim dünyası için oldukça şaşırtıcı olan bu haber, şimdilerde dalga dalga yayılıyor. Intel'in her sene düzenlediği devasa organizasyonun artık gerçekleştirilmeyecek olması, kuşkusuz şirket çevresinde önemli etkilere sebep olacaktır. Öte yandan bunun geliştiriciler tarafından da nasıl karşılanacağı şimdilik merak konusu.
Intel'de bir süredir bir değişim yaşanıyor. Kaldı ki Intel'in IDF'i iptal edebileceği daha önce de bazı haberlerde yer bulmuştu. Ancak yine de böylesi bir kararı hiç kimse beklemiyordu. AnandTech'e konuşan bir sözcüye göre, Intel bundan sonra yoluna farklı şekilde devam edebilir. Yani şirket, "PC odaklı" çalışma şeklini değiştirmek isteyebilir.
Peki, o veya bu konuda geliştirmeye devam edeceği yenilikleri Intel nasıl aktaracak? Şirketin IDF'i iptal etmesi, elbette gelişmeleri iletmesi için bir son anlamı taşımıyor. Intel'in bundan sonra yola, tek büyük forum düzenlemesi yerine, yıl içinde farklı farklı zamanlarda lansmanlar düzenlemesi öngörülüyor. Bu hareket, şirketi genç ve dinamik tutabilir; ancak öte yandan geliştiriciler içinse sürekli takip edilmesi gereken farklı etkinlikler anlamına geliyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın