Intel'den Qualcomm İçin Çok Sert Suçlamalar!
Intel, Apple'la savaş halinde olan dev rakibini, gücünü kötüye kullanarak kendisini ortadan kaldırmaya çalışmakla suçluyor!
Qualcomm'un Apple ile çip teknolojileriyle ilgili patent anlaşmazlığı son günlerde çirkinleşmeye başladı. Qualcomm, Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (UTK) Amerika'da iPhone'ları yasaklamasını istemişti. UTK'den gelen bir isteğe cevap olarak Intel de şimdi kendi açıklamasını yaptı ve Qualcomm'un tekel pozisyonunu kötüye kullandığını ve "standart-gerekli" patentleri yasaların uygun gördüğü şekilde uygun bir fiyata lisanslamadığını söyledi. Tabii ki konu çip monopolisi olunca bunu ilk fark edecek firma Intel'dir.
Anlaşmazlık, Apple'ın Qualcomm'u mobil çip endüstrisindeki etkisini kötüye kullanmakla suçlamasıyla başlamıştı.
Intel, Qualcomm'un Apple ile olan patent anlaşmazlığında kötü bir amacının olduğuna inanıyor: Intel'i mobil çip piyasasında ortadan kaldırmak.
Genel olarak Intel, Qualcomm'un "zorba" yasal uygulamaları olarak düşündüğü şeyleri UTK'nin gözden geçirmesini istiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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