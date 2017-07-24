Intel'den Qualcomm İçin Çok Sert Suçlamalar!

Intel, Apple'la savaş halinde olan dev rakibini, gücünü kötüye kullanarak kendisini ortadan kaldırmaya çalışmakla suçluyor!

Intel'den Qualcomm İçin Çok Sert Suçlamalar!

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