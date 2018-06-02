Intellivision Efsanesi de Geri Dönüyor!
Yenilenerek tekrar hayata dönüş yapan efsane cihazlar listesine önemli bir isim daha ekleniyor!
Geri dönmek isteyen eski konsol markaları listesine artık Intellivision'ı da ekleyebilirsiniz. Intellivision Entertainment, yeni bir video oyun sistemi geliştirmenin erken aşamalarında olduğunu duyurdu. Henüz pek fazla detay bulunmasa da (sitemin henüz bir adı bile bulunmuyor), "tüm yaş grupları ve oyuncu seviyelerinin veya oyuncu olmayanların" eğlenebileceği bir sistem üzerine odaklanıldığı belirtiliyor.
Ayrıca bu proje içerisinde tanıdık isimler de yer alıyor. Müzik yönetmeni ve Video Games Live sunucusu Tommy Tallarico, yeni firmanın Başkanı olarak adlandırılırken, orijinal Intellivision tasarımcıları ve yöneticilerinin pek çoğu da çeşitli liderlik görevlerini üstlenmiş durumda. Şu anda eksik olan isim Mattel olarak gözüküyor ama bunun da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.
Ne yazık ki bu yeni cihaz hakkında 1 Ekim tarihli etkinliğe kadar daha fazla bilginin sunulmayacağı tahmin ediliyor. Yine de bu projenin, Nintendo'nun Classic Edition konsollarındaki gibi "düz bir geri dönüş" olmayacağı kesin. Intellivision, "firmanın ilkler geleneğini" sürdüreceğine söz veriyor ve bu da cihazın sadece geçmiş anıları canlandırmayacağına yönelik büyük bir ipucu oluyor.
Atari VCS'te olduğu gibi bu cihaz hakkında da bazı sorular bulunuyor. Kaç geliştirici bu sistemi düşünerek oyun geliştirecek? Ekip, söz verdiğini yapabilecek yeteneğe sahip mi yoksa sistem sürekli olarak ön tanıtımlar ve gecikmeler ile mi karşılaşacak? Ve belki de en önemlisi, Intellivision'ın kullanıldığı günlerde hayatta bile olmayan kişilerin ilgisini çekebilecek kadar iyi olacak mı? Marka, Atari veya Nintendo kadar simgeselleşmiş değil ve bu yüzden PlayStation'ları ve Xbox'ları ile mutlu olan gençlerin ilgisini çekmek için standart bir konsol ve eski bir isimden çok daha fazlası gerekecektir...
Levent Öztürk
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