Internet Archive'in Başlattığı Ücretsiz Hizmet, Devleri Rahatsız Etti

Internet Archive'in salgın döneminde öğrenci ve eğitmenlere sunduğu dijital kütüphane, dev şirketlerden tepki aldı ve konu mahkemeye kadar taşındı. Ve bu durum, iki hafta erken gelen bir veda ile sonuçlandı.