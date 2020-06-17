Internet Archive'in Başlattığı Ücretsiz Hizmet, Devleri Rahatsız Etti

Internet Archive, bu yılın Mart ayında oluşturduğu National Emergency Library (Ulusal Acil Durum Kütüphanesi – NEL) ile eğitmenlerin ve öğrencilerin salgın sırasında ihtiyaç duydukları kitaplara, e-kitap olarak ücretsiz ulaşabilmelerini amaçlamıştı. Bu dijital kütüphanede, 1,3 milyon kitap bulunuyordu.
Internet Archive, yayınladığı bir blog yazısı ile NEL sisteminin nasıl çalıştığını açıklarken, kullanıcıların herhangi bir bekleme listesine girmeden ABD akademik takviminin geri kalan dönemi boyunca kitapları ödünç alabileceklerini, kapanma veya karantina sebebiyle yerel kütüphanelere gidemeyen kişilerin bu kriz döneminde de kendilerini ve diğerlerini güvende tutarken kitap okumaya devam edebileceklerini söylemişti.
Her ne kadar Internet Archive'ın oluşturduğu NEL sisteminin oldukça iyi bir amacı olsa da, New York federal mahkemesine iletilen bir davada yayımcılar, bu hizmetin "yasal kütüphane hizmetlerini aştığını" savundular.
Internet Archive'ın NEL'i için Hachette, HarperCollins, Wiley ve Penguin Random House tarafından başvurulan dava henüz mahkemeye ulaşmamış olsa da, bu yayımcıların istediklerine ulaştığı söylenebilir.
National Emergency Library'den Erken Veda Açıklaması
Internet Archive, yaptığı yeni bir duyuru ile dijital kütüphanesinin planlanan zamandan iki hafta önce, 15 Haziran tarihinde kapanacağını duyurdu. Her ne kadar yayımcılar burada bir galibiyet almış olsalar da, Internet Archive'ın ikinci bir blog yazısı, durumdan duyulan rahatsızlığı ortaya koydu: "Yayın evlerinin bu şikayetinin içinde bulunduğumuz dijital dönemde kütüphanelerin kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Şikayet, dijital dünyada bir kütüphanenin ne olduğu fikrinin kendisine karşı çıkarak, herhangi bir kütüphanenin dijital kitaplara sahip olması ve bunları vermesi konseptine saldırıyor. Dava, en başta NEL hakkında endişelerini dile getiren ancak sonunda bizle beraber çalışarak fiziksel okullar ve kütüphanelere ulaşamayan kişilere erişim sağlamaya karar veren bazı akademik yayımcılara direkt zıtlık gösteriyor. Umarız burada da işbirliği mümkündür ve yayımcılar bu masraflı saldırılarından vazgeçerler."
Yayın evlerinin NEL ile yaşadıkları asıl problem ise, bu sistemin geleneksel kütüphanelerde bulunan lisans ücretleri ve diğer kabul edilmiş sınırlamalara sahip olmaması.
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