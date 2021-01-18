İnternet Devi Dropbox, Bazı Çalışanları İle Yolları Ayıracağını Açıkladı

Dropbox, küresel işgücünü yaklaşık %11 azaltacağını duyurdu ve bu da 315 kişinin işinin sonlandırılması anlamına geliyor. CEO Drew Houston, bu kararın acı verici olduğunu ancak "gelecek için sağlıklı ve gelişen bir işletme oluşturmak için" gerekli olduğunu söyledi.
Houston, açıklamasında firmanın, insanları zorlu geçen 2020 yılı boyunca işte tutma sözü verdiğinin altını çizdi. Firma bu sözü tuttu ancak CEO, firmanın artık bir sonraki büyüme aşamasına hazırlanması gerektiğini söylüyor.
Houston, 315 çalışanın işten çıkarılmasının tüm sorumluluğunu kendisinin üstlendiğini ve Dropbox'ın CEO'su olarak geçirdiği 14 yıl içerisinde almak zorunda kaldığı en zorlu kararlardan birinin bu olduğunu söyledi. İşten çıkarılanların, işten çıkarılma sebeplerinin kendileri olmadığını (yani performans düşüklüğü gibi sebeplerden dolayı işten çıkarılmadıklarını) belirtti.
Değişimlerden etkilenen çalışanlar, konumlarına göre çeşitli tazminat haklarından, ek ödemelerden ve sağlık düzenlemelerinden faydalanabilecek. Ayrıca telefon, tablet, laptop ve çevresel donanımlar gibi firma cihazları da kendilerinde kalacak. Bunların yanı sıra yeni iş aramalarında ücretsiz işe yerleştirme hizmetleri de sunulacak.
Ayrıca firma, COO Olivia Nottebohm'un da 5 Şubat itibariyle görevinden ayrılacağını söyledi. Belirtilene göre kendisi, firmayı "2021 yılında başarıya ayarlamak için" önemli bir rol üstlenmişti.
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