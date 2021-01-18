İnternet Devi Dropbox, Bazı Çalışanları İle Yolları Ayıracağını Açıkladı

Bulut depolamanın önemli ismi Dropbox, çalışanlarının önemli bir miktarı ile yollarını ayırmak zorunda olduğunu açıkladı.

18 Ocak 2021 00:02

Levent Öztürk