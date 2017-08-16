İnternet Devine, Tam Batarken Yardım Eli Uzandı!

Zor günler geçiren internet hizmeti, tam da dibi görmek üzereyken, önemli bir yardım eli sayesinde rahat nefes aldı!

SoundCloud'a, tam batarken yardım eli uzandı!

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