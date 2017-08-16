İnternet Devine, Tam Batarken Yardım Eli Uzandı!
Zor günler geçiren internet hizmeti, tam da dibi görmek üzereyken, önemli bir yardım eli sayesinde rahat nefes aldı!
Sadece bir ay önce, müzik yayın hizmeti SoundCloud, çalışanlarının %40'ı ile yolunu ayıracağını söylemişti ve o sırada ortak kurucu ve CEO Alex Ljung, "uzun süreli, bağımsız başarının sağlanması için" bunun gerekli olduğunu söylemişti. Ancak kısa bir süre sonra ortaya çıktığı üzere, bu işten çıkartmalar firmaya sadece dördüncü çeyreğe kadar ayakta kalacak para sağlayabilecekti.
Şimdi ise Ljung, firmanın blogu aracılığıyla yaptığı bir açıklamada Raine Group ve Temasek'in, firmanın tarihindeki en büyük yatırım için anlaşmayı imzaladığını belirtti. Bunun anlamı da SoundCloud'un bir süre daha ayakta kalabilmesi oluyor.
Bu yeni yatırımla beraber Ljung CEO rolünü bırakacak ve bu rolü, özellikle Vimeo CEO'su olarak tanınan Kerry Trainor üstlenecek. Ayrıca firma, COO olarak Mike Weissman'i de ekibe katıyor. Ljung, neredeyse on yıldır firmanın CEO'su ve başkanıydı ancak kurucu artık sadece başkanlık görevini yürütecek.
Bu yeni yatırım ve yönetim değişikliği ile beraber SoundCloud'un finansal anlamda suyun üzerinde kalmak için neler yapacağını izlemek kesinlikle ilgi çekici olacaktır...
Levent Öztürk
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