İnternet Efsanelerinden Kedi Lil Bub, Hayatını Kaybetti!

Sıradışı görünüşü ile internet ünlüsü olan kedi Lil Bub, sahibi Mike Bridavsky'nin Pazar günü duyurduğu üzere, 8 yaşında yaşamını kaybetti. Kedinin resmi Instagram hesabında "Bub, Cumartesi gecesi neşeli ve sevgi dolu bir şekilde bizim yanımızda yatakta yatıyordu ancak uykusunda beklenmeyen bir şekilde hayatını kaybetti" yazan Bridavsky, kediyi "gezegenimizde yaşayan en saf, en dost canlısı ve en büyülü canlı" olarak tanımladı.
Bub'ın sağlığı hakkında her zaman şeffaf olduğunu söyleyen Bridavsky, kedinin kalıcı ve agresif bir kemik enfeksiyonu ile mücadele etmekte olduğunu hatırlattı ve ekledi: "Buna rağmen bu kadar erken ve ani bir şekilde hiçbir uyarı olmadan göçmesini beklemiyorduk. Bu zor kararı ailemize bırakmamak için zayıflayan bedenini terk etme kararını isteyerek verdiğine gerçekten inanıyorum."
2,3 milyon kişi Lil Bub'ın Instagram hesabını takip ediyor ve Pazartesi itibariyle kedinin veda yayımını bir saat içerisinde 126.000 kişi beğenmişti.
Lil Bub, Temmuz 2011 tarihinde Indiana'da kırsal bir alanda bulunan bir grup kedi yavrusundan biriydi ve cücelik, polidaktilism (fazladan parmak), osteopetroz ve ağız ve çene sorunları da dahil olmak üzere çeşitli genetik sorunlar ile doğmuştu.
Lil Bub, Bridavsky'nin Tumblr üzerinde fotoğraflarını yayımlaması üzerine ünlü olmuştu ve takvimlerde, gömleklerde, kartlarda, pelüş oyuncak olarak görülmüş, pek çok ulusal televizyon dizinde yer almıştı. Ayrıca kendi kitabı ve web serisine sahipti.
Yardım kuruluşu Lil Bub's Big Fund ise, 2012 yılından beri ihtiyacı olan hayvanlar için 600.000 doların üzerinde kaynak sağladı ve ülke içerisindeki hayvan barınaklarına 2014'ten beri 400.000 doların üzerinde ödenek yaratıldı.
Bu yılın internet kedileri için iyi bir yıl olduğunu söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Grumpy Cat adıyla bilinen ünlü kedi de Mayıs ayında 7 yaşında hayatını kaybetmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın