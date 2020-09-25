Internet Explorer'a Olan Nefret Devam Ediyor: Şimdi de "En Kötü Ödülü" Aldı

Hayatımızdan neredeyse tamamen çıksa da özellikle web geliştiricilerinin halen bir kenara atamadığı Internet Explorer, yeni yapılan bir ankette "birinci" oldu!

Internet Explorer'a Olan Nefret Devam Ediyor

Microsoft'un genellikle pek hoş anılmayan Internet Explorer web tarayıcısı, bir "en çok nefret edilen yazılım" listesinde bir kez daha birinci oldu.

Mozilla geliştiricileri arasında yapılan uluslararası bir ankette Internet Explorer, Apple'ın Safari tarayıcısını geçti. Mozilla Geliştirici Ağı'nın 2020 Web Tarayıcısı Uyumluluk Raporu'na göre Internet Explorer, sorunlu tarayıcılarda katılımcıların yüzde 21,8'inin oyunu aldı ve yüzde 10,4 oy alan Safari'ye fark attı.

Ankette sorulan soru, "Web tarayıcısı uyumluluğunda canınızı en çok yakan nokta hangisidir?" diye soruldu. Internet Explorer ve Safari'nin yanında şikayetlerin yüzde 6'sını Chrome'un, yüzde 3'ünü Firefox'un ve yine yüzde 3'ünün Microsoft Edge'in oluşturması dikkat çekti.

Araştırmaya göre katılımcıların neredeyse yüzde 75'i web'den genel olarak memnun veya çok memnun iken sadece yüzde 44'ü tarayıcısının uyumluluğundan memnun olduğunu söyledi.

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