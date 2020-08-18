Internet Explorer ve "Eski" Edge İçin Yolun Sonu Nihayet Geliyor

Chromium tabanlı yeni Edge web tarayıcısı, Microsoft tarafından bu sene ocak ayında resmi olarak duyurulmuştu. Yeni sürüm, doğal olarak eski Edge'in yerini alacağından, 20H2'nin ilk kez yeni web tarayıcısıyla geleceği biliniyordu.
Şimdi ise Microsoft, eski Edge'e verdiği desteği sonlandırmaya hazırlandığını ve bunun ardından tarayıcıya güvenlik güncellemesi sunmayacağını söyledi. Edge'in eski sürümü için destek süresinin bitişi 9 Mart 2021'de gerçekleşecek, yani bu noktada çoğu Windows 10 kullanıcısı yeni Edge'i yüklemiş olacak.
Microsoft, Office gibi birçok web tabanlı hizmetinin Internet Explorer 11'i
desteklemeyi durduracağını da duyurdu. Bu noktada Teams'in IE11 desteği, 30 Kasım gibi yakın bir tarihte sona erecek. Microsoft 365'in geri kalanı ise bir sene sonra, 17 Ağustos 2021'de tarayıcıyı desteklemeyi durduracak.
Yeni Edge'in öne çıkan işlevlerinden biri IE Mode, IE11'e ihtiyaç duyan eski uygulamaları desteklemek için sunuluyor. Yani IE11 uygulamalarını Edge içerisindeki bir sekmede çalıştırabiliyorsunuz. Bundan dolayı IE11'in sistemde yüklü olmasına gerek kalmıyor.
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