İnternet kablolarının kısa hikayesi!

Okyanus ve deniz tabanına döşediğimiz, interneti bize ulaştıran kabloların kısa hikayesi...

İnternet kablolarının haritası!
Bugünün kabloları

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