İnternet kablolarının kısa hikayesi!
Okyanus ve deniz tabanına döşediğimiz, interneti bize ulaştıran kabloların kısa hikayesi...
İnternet, deniz ve okyanus tabanına döşenen kablolar sayesinde dünyaya ulaşıyor. Uluslararası verinin yüzde 99'unu aktaran bu kablolar, okyanuslar arası iletişimin anında kurulmasına izin veriyor.
Telegeography, bu kabloların önemini bir harita hazırlayarak her yıl gösteriyor. Yukarıda 215 sürümünü gördüğünüz haritada aktif veya yapım aşamasında olan 299 kabloyu görebiliyorsunuz. Haritanın altında ise verinin gecikme süresini (latency) görmeniz mümkün.
Haritanın güncel 2018 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
Kablolar, uydu bağlantılarına göre çok daha yoğun biçimde kullanılıyor. Bunun nedeni basit: Kablolar daha güvenilir ve hızlılar. Alternatif rotalar ise bağlantı sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kablolar, bugün global ekonominin ve dünyayı internete bağlamanın çok önemli bir parçası haline gelmiş durumdalar.
Aşağıda ticaret yollarını gösteren 1912'ye ait bir harita görüyorsunuz. Bugünkü kabloların haritasıyla tarihi ticaret yollarının haritası arasında hem benzerlikler, hem de önemli farklar var. Ticaret yolları coğrafya ve ekonomik ilgi alanları tarafından belirleniyordu. Ancak okyanusta kullanacağınız yollar hem geçmişte, hem de bugün yatırıma ve risk almaya ihtiyaç duyuyor. Geçmişte denizcilerin aldığı riskleri bugün teknoloji firmaları alıyor.
Google'ın trans-Pasifik kablosuna, Facebook'un Asya kablo sistemi birliğine yaptığı önemli yatırımlar bulunuyor. Finans sektörü ise ticarette sadece birkaç milisaniye kazanmak için en az bu devler kadar yatırımlar yapıyor.
Kablolar nasıl döşeniyor?
Deniz tabanına kablo döşeme tekniğinde son 150 yılda büyük bir değişiklik olmadı. Bu iş için bir gemi okyanusa açılarak kablonun makarasını yavaşça çözüyor. Devamlılığı olan ilk trans-Atlantik kablo, 1866'da SS Great Eastern tarafından döşenmişti. Bu kablo, telegrafları iletmekte kullanılıyordu. 1956 sonrasındaki kablolar, telefon sinyallerini taşımakta kullanıldı.
Modern kablolar ise şaşırtıcı derecede inceler. Kabloların çapı çoğunlukla 7,5 cm civarında iken yüzeye yakın yerlerde kalınlaşabiliyor ve bu tür yerlerde zarar görmemesi için tabana gömülebiliyor. En derin kablolar ise Pasifik Okyanusu'ndaki Japon Hendeğinde bulunuyor (8.000 metre). Bu kablolar, videoları, gif'leri ve haberleri, yani tüm interneti önümüze milisaniyeler içerisinde ulaştırıyor.
Zeynel A. Öztürk
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