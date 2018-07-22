İnternet Radyolarını Oyunlara Taşıyın!
Uzun zaman geçirdiğiniz oyunlarda, oyunun doğasına uygun internet radyolarını kullanmak artık elinizde!
Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator ve hatta Farming Simulator 2019 gibi oyunlarda oyun içi online radyolar, oyunların doğası gereği vazgeçilmez bir zevk. Her ne kadar dışarıdan da kendi müziklerinizi dinlemeniz mümkün olsa da, oyun içinden kontrol edebileceğiniz bir radyo çok daha kullanışlı. Bu oyunlara radyolarınız eklemeniz için radyoların MPEG formatında yayın yapan hallerini bulmanız ve bunu oyunları anlayabileceği düzende yazmanız gerekiyor. Ama tüm bu zahmete girmeden de ETS2 ve ATS'de internet radyolarını kolayca eklemenizin mümkün olduğu yollar da var.
Radiotrucker.com , American Truck Simulator ve Euro Truck Simulator 2 gibi oyunlardaki listenizi kolayca hazırlamanızı, favorileriniz ve oynatma listelerinizi hazırlayıp, kategorilerdirmenizi sağlıyor. Sadece girip dilediğiniz ülkenin radyolarını veya dilediğiniz tür müzik çalan radyoları da dinleyebileceğiniz sitede oluşturduğunuz radyo listelerini de oyunlara aktarabiliyorsunuz. Böylelikle duygu durumunuza göre istediğiniz listeyi tekrar oyununuza aktarabilirsiniz.
Radio Trucker bir çok oyuncunun da şikayet ettiği radyoların stream adreslerinin değişmesi ve kendi hazırladığınız listelerinizde artık çalmaması sorununu da yokediyor. Tek yapmanız gereken https://radiotrucker.com adresine girip, Google veya Facebook yoluyla kayıt olup, radyolarınızı seçmeniz ve en son olarak da oluşturduğunuz playlist sayfasından, dilediğiniz oyun için aktarım butonuna tıklamanız ve indirdiğiniz ZIP dosyasının içindeki dosyayı belirtilen klasöre atmanız ve oyunda keyfini sürmeniz.
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