İnternet Tarayıcısından Google'a Dava!
Reklam engelleyen tarayıcı Brave, Google'ın AB gizlilik yasasını ihlal ettiğini söyledi.
Brave açık kaynaklı ve blockchain tabanlı internet tarayıcısı, internet devi Google'dan şikayetçi. Sebebi ise, Google'ın kullanıcıların bilgisi dışında veri toplaması. Bu konuda fazlasıyla ciddi olan şirket, Amerikalı şirkete Avrupa Birliği çapında bir soruşturma açmak için kolları sıvamış durumda.
Bilindiği gibi Brave, kullanıcıların anonim bir şekilde internet üzerinde dolaşabilmesini sağlayan bir internet tarayıcısı. Bu nedenle de son dönemde popülaritesini bir hayli arttıran Brave, Google'ın bunu engelleyen girişimlerinden şikayetçi. Google'ın veri toplama yöntemlerine yönelik olarak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenleme Kurulu (GDPR) tarafından soruşturma açılmasını isteyen Brave, ayrıca işi yalnızca bununla sınırlamıyor. Soruşturmanın kapsamı, yalnızca Google'ı değil, adtech kullanan şirketlerinin tamamını kapsayacak.
Ercan Uğurlu
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