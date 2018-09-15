İnternet Tarayıcısından Google'a Dava!

Reklam engelleyen tarayıcı Brave, Google'ın AB gizlilik yasasını ihlal ettiğini söyledi.

İnternet tarayıcısından Google'a dava!

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