İnterneti Kasıp Kavuran Yeni Gizem: Bu Karavan, Aslında Ne Renk?

İnternet, yeni bir gizemli renk problemi ile karşı karşıya: Bu karavanın rengi ne? Bu soruya neredeyse kimse doğru cevap veremiyor. Bakalım sizin cevabınız doğru olacak mı?

07 Nisan 2021 01:30

Levent Öztürk