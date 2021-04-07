İnterneti Kasıp Kavuran Yeni Gizem: Bu Karavan, Aslında Ne Renk?

İnternet, uzun bir süredir cansız bir cismin rengi üzerinde yoğun bir tartışmaya sahne olmamıştı. Bu gelenek, Şubat 2015'te çizgili bir elbisenin etkileyici bir fotoğrafının internet üzerinde hızla yayılarak beyaz ve altın mı yoksa siyah ve mavi mi olduğu yoğun bir şekilde tartışılması ile başlamıştı. Daha sonraki yıllarda da daha az etkileyici giysiler ve diğer cisimler ortaya çıkmıştı.
Şimdi ise bu efsane, yeni bir karavan görseli ile devam ediyor. Tiktok kullanıcısı RetroViscountReno kısa bir süre önce 1970'lerden kalma bir Viscount karavanın (motorlu karavan) yenilenmesini kaydetmekteydi ve bu sırada, karavanın rengi üzerinde kimsenin anlaşamadığı görüldü. Yayınlanan videoda karavanı sizin ve çevrenizdekilerin ne renk gördüğü sorulurken, yanlış renk gördüğünüz de belirtiliyor.
Tiktok Videosuna Ulaşmak İçin Tıklayın...
Yorumlardaki pek çok kişi karavanın üst kısmını kirli beyaz ve alt kısmını nane yeşili görürken, bazı kişiler de üstünün gri ve altının pembe olduğunu savunuyor. Hesabın sahibi Spencer Porter'ın söylediğine göre ise karavanın gerçek renkleri beyaz ve yeşil.
Karavandaki optik illüzyonu ilk olarak eşiyle farklı renk görmelerinin ardından fark ettiklerini söyleyen Porter, daha sonra akrabalarına da fotoğrafları gösterdiklerini ve farklı cevaplar aldıklarını söylüyor.
Bu optik izlüzyonlar genelde aydınlatma ve kromatik adaptasyon adı verilen bir olay ile açıklanabiliyor. Bizim bir cismin rengini algılamamız içerisinde bulunduğu ortama göre, genellikle çevreleyen renge göre, kolaylıkla şekillenebiliyor. Bu yüzden de insanlar, bir cismin üzerine düşen ışık ve kendi varsayımları sebebiyle aynı cismin rengini farklı görebiliyor.
Ünlü elbise sorusu söz konusu olduğunda sarı tonlu aydınlatma olduğunu varsayan kişilerin elbiseyi siyah ve mavi görme yatkınlığı olduğu ve mavi tonlu aydınlatma olduğunu varsayan kişilerin elbiseyi beyaz ve altın renkli gördüğü önerilmekteydi.
Peki sizce, yukarıdaki karavanın rengi ne?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın