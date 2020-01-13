İnternetin amiri değişti: Alan adı aktarımı nasıl yapılacak?

Nic.TR üzerinde kayıtlı bulunan .tr uzantılı alan adlarının, 23 Aralık 2019 tarihinden itibaren üç ay içerisinde yetkili alan adı kayıt operatörlerine aktarılması gerekiyor.
Dünya çapında domain kaydı ile ilgili çalışmaları yürüten en yetkili kuruluş olan ICANN'ın yetkilendirdiği Nic.TR , 28 yıldır, ODTÜ bünyesinde .tr uzantısının "Kayıt Otoritesi" konumunda görev yapmakta. 21 Aralık 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ODTÜ arasında imzalanan sözleşme gereği .tr uzantısının "Kayıt Otoritesi" yetkisi, BTK'ya devredilmişti. Sözleşme; Nic.TR sisteminde .tr uzantılı alan adı tescili ve yenileme işlemlerinin durdurulmasını ve 2020 Ağustos ayında Nic.TR sisteminin kapatılarak .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçmesini kapsıyor.
İnternet Alan Adları Yönetmeliği'ne göre TRABİS'in faaliyete geçmesiyle Nic.TR'de kayıtlı alan adlarının, BTK tarafından belirlenen yetkili bir kayıt kuruluşuna aktarılması gerekiyor. Aktarımı yapılmayan alan adlarına dair işlemlerin bundan böyle TRABİS aracılığıyla yürütüleceği öngörülüyor.
ODTÜ'nün nic.tr'nin kapatılması ile son bulan "Kayıt Operatörü" işlevinin, TRABİS'in faaliyete geçmesinden sonra METUnic (ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri) tarafından yürütülmesi bekleniyor. .tr uzantılı alan adı sahiplerine, Nic.TR tarafından, aktarım işlemi sırasında SMS ile bir doğrulama kodu gönderiliyor. Bu kodun 30 dakika içerisinde seçilen kayıt operatörünün kullanıcı paneline girilmesi ile aktarım işlemi tamamlanıyor.
Adım adım alan adı aktarımı nasıl yapılır?
Aktarım işleminin nasıl yapılacağını, Türkiye'nin ICANN onaylı en köklü Domain Kayıt operatörlerinden biri olan Turhost'a dair aktarım aşamalarını inceleyerek öğrenebilirsiniz (altta).
Dilerseniz Turhost'un yeni pratik Domain Sorgulama aracını kullanarak hızlı bir şekilde aklınızdaki alan adının uygun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.
- Alan adı aktarımı için nic.tr web sitesine giriş yapınız.
2. "AKTARIM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ" butonu ile ilerleyiniz.
3. Genel Kurallar bölümünün altındaki "AKTARIM İŞLEMİNİ BAŞLATMAK İSTİYORUM." linkine tıklayınız. Açılan ekrandan "sorumlu kodu" ve "parola" bilgilerinizle sisteme giriş yapınız
4. Aktarmak istediğiniz alan adlarını seçtikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayınız.
5. Açılan ekranda Telefon Doğrulama alanına; kullanmakta olduğunuz telefon numarasını yazınız ve Kayıt Operatörü Seçimini "Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (turhost.com) " olarak işaretleyiniz.
Muvafakatname' yi okuduğunuza dair onay kutucuğunu işaretleyiniz.
Aktarmak istediğiniz alan adlarını kontrol ettikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayınız.
6. Bu aşamada https://panel.turhost.com/panel/login üzerinden Turhost müşteri paneli sayfasına giderek Giriş&Kayıt ekranını açmanız gerek.
Turhost hesabınız yoksa "Hesap Oluştur" butonuna tıklayarak yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.
Turhost hesabınız varsa "Giriş Yap" butonu ile E-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda bulunan alana telefonunuza gelen "AKTARIM ONAY KODU" nu yazmanız ve "Aktarım İşlemini Tamamla" butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Aktarım işlemi sona erince Turhost müşteri panelinin Alan Adı Yönetimi bölümünden alan adlarınızı görüntüleyebilir, yenileme döngüsü gibi detaylara ulaşabilir, iç transfer ve WHOIS bilgilerinizi yönetebilirsiniz.
Ayrıca ücretsiz URL Yönetimi ve ücretsiz DNS Yönetimi işlemlerini de bu panel üzerinden (altta) kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın