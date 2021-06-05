İnternetin En Acayip Satışı: Tavuk Parçasına 100.000 Dolar Verdiler!

İnternet üzerinde yapılan garip satışlara bir yenisi daha eklendi. Bir McDonald nugget'ı, eBay'de 99.997 dolarlık inanılmaz bir satış ile yeni sahibine kavuştu. Peki basit bir nugget parçasına bu parayı veren kişi neden verdi?
Nugget'ı farklı kılan tek özelliği, Among Us karakterleri ile olan benzerlik. 2018 yılında piyasaya çıkan Among Us oyunu, özellikle 2020 yılında büyük bir popülerlik kazandı.
Açık artırma aslında 0,99 dolarlık bir fiyatla başladı. 148 teklif sonrasında bu fiyat 40.000 doları buldu. Sonuçta ise dün, bu nugget parçası, 100.000'dolara dayanan bir fiyat ile satıldı.
Satıcı, ilanında nugget parçasını "kullanılmış" olarak işaretlemişti ve teslimatın "donuk olarak" gerçekleşeceğini duyurmuştu. Alıcının, uğruna ufak bir servet döktüğü bu nugget parçasına kavuşup kavuşmadığını henüz bilmiyoruz. Şanslı teklif sahibinin yalnızca 5 tekliflik bir geçmişi bulunuyor ve %80 pozitif değerlendirmeye sahip.
Bize düşense, alıcıya 100.000 dolarlık nugget parçası ile mutluluklar dilemek...
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