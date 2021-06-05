İnternetin En Acayip Satışı: Tavuk Parçasına 100.000 Dolar Verdiler!

McDonalds'tan satın alınan tek bir nugget parçası, eBay üzerindeki açık artırmada tam 99.997 dolara yeni sahibine satıldı. Bu tavuk parçasını özel kılan tek şey ise, Among Us karakterlerine benzemesi...