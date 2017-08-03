İnternetle İlgili Bildiğiniz Her Şeyi Unutun!
İnternette gezinirken kendinizi gizlediğinizi sanıyor olabilirsiniz. Ama bu haberi okuduğunuzda, bildiğiniz her şey yerle bir olacak!
Muhtemelen biliyorsunuz ama bilmiyorsanız da bilginiz olsun: İnternet sitelerinde onlarca / yüzlerce arama yaptıktan ve çeşitli internet sitelerini dolaştıktan sonra arkanızda iz bırakmamak için web geçmişini temizlemek, her ne kadar içinizi rahatlatma konusunda işe yarıyorsa da, aslında gerçekten internette bıraktığınız izleri silmiyor. Bu yaptığınız "web geçmişi temizleme" işlemi, aslında yalnızca bilgisayarınızdaki tarayıcının geçmişini siliyor. Yani, bilgisayarınızdaki o web tarayıcısında sonradan yapılan aramalarda veya bilgisayarınızı kullanacak başkası tarafından sildiğiniz sayfalar görülemiyor, fakat internette öyle mi? Hayır, tabii ki değil... Hatta durum aslında çok daha vahim; anonim sörf yaptığınızı zannettiğiniz zamanlarda bile aslında güvende değilsiniz.
İki Alman araştırmacı Svea Eckert ve Andreas Dewes tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bırakın web geçmişinizi silmeyi, anonim dolaşımlarda bile güvende değilsiniz, değiliz. İnternette yapılan tıklama akışlarını kontrol eden reklam uygulamaları, anonim dolaşımlarda bile çapraz referanslar yaparak anonimleştirilmiş kimlik sahibini kolayca tanımlayabiliyorlar. İki araştırmacının 3 milyon Alman vatandaşının internete göz atma alışkanlıklarını inceleyerek elde ettiği bilgiler neticesinde ortaya çıkan bu sonucun yüzde 95'i, 10 popüler tarayıcı uzantısından elde edilmiş.
Las Vegas'taki Defcon Hacking Konferansı'nda konuşan Svea Eckert, şirketlerin bu yaptıklarının Avrupa'da yasa dışı olduğunu ve elde ettikleri verilerin, resmi mercileri harekete geçireceklerini umduğunu belirtiyor.
Ercan Uğurlu
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