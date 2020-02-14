İnternette, ".com Zammı" Şoku!

ICANN, .com alan adını yöneten özel firma Verisign'ın, önümüzdeki on yıl içerisinde fiyatları %70'den fazla arttırmasına izin verileceğini duyurdu. Alan adı kayıt firmaları da, bu değişim ile müşterilerine daha yüksek fiyat yansıtmak zorunda kalacakları için pek memnun değiller.
Alan adı (domain) kayıt ve web host firması Namecheap, hem ICANN'i hem de Verisign'ı bir blog yazısı ile eleştirirken gelecekteki fiyat artışlarının karşısında yer alacağını söyledi. ICANN ve Verisign'ın bu değişiklikleri ICANN topluluğunun veya internet kullanıcılarının geri bildirimini kullanmadan veya danışmadan, baskın bir şekilde yaptığını belirten firma, geçmişte de bu şekilde gizli kararların alındığını ve bu kararlara karşı toplu itirazların umursanmadığını söyledi. Ancak Namecheap'in müşterilerini ve interneti genel olarak kötü etkileyen fiyat artışına karşı durmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Bir müşteri için .com uzantılı alan adı kaydı yapmak, alan adı kayıt firmalarının Verisign'a 7.85 dolar ödeme yapmalarını gerektiriyor. Genellikle bu fiyata birkaç dolar daha eklense de, piyasadaki rekabet, fiyat artışlarını ciddi bir şekilde sınırlıyor.
Ancak Verisign'ın herhangi bir rakibi yok ve bu da .com alan adı kaydı yapmak isteyen herkesin, ICANN en yüksek fiyatları sınırlasa da, firma ile çalışması gerektiği anlamına geliyor.
ICANN ve Verisign'ın yeni anlaşması, şu anda var olan 7,85 dolar kayıt fiyatının önümüzdeki dört yıl süresinde yıl bazında yüzde yedi arttırmasına izin veriyor. Bu süreç sona erdikten sonra Verisign'ın fiyatlarını iki yıl boyunca sabit tutması gerekecek ve daha sonra tekrar dört yıllık bir fiyat artışı döngüsü başlayacak. Bunun anlamı da 2030 yılına ulaşıldığında .com alan adı kayıt fiyatının toplamda %70 artarak 13,49 dolar noktasına ulaşması olacak.
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