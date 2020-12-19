İnternette Güvenli Alışverişin Yeni Adresi Turkcell Pasaj

Turkcell, internette güvenli alışverişin yeni adresi Turkcell Pasaj'ı duyurdu. Peki, Turkcell Pasaj ve nasıl kullanılır? İşte Turkcell Pasaj hakkında bilmeniz gerekenler!

İşte İnternette Güvenli Alışverişin Yeni Adresi

Turkcell, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için 'Turkcell Pasaj' adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı. Teknolojik ürünlerde güvenli alışverişin referans noktası olarak gösterilen 'Turkcell Pasaj'da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye'nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Turkcell Pasaj'da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor.

'Turkcell Pasaj' tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu. Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabilen 'Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

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Kadri Özdal: Müşterilerimiz binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle ulaşabilecek

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini belirtti. Özdal, "Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördük ve bu alandaki varlığımızı Turkcell Pasaj'la bir üst seviyeye çıkarttık" dedi.

Turkcell'in Türkiye'nin en güvenilir markalarından birisi olduğunun altını çizen Özdal, "Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Turkcell Pasaj'ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk. Turkcell Pasaj'ı tercih eden müşterilerimiz bundan böyle Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek. Turkcell Pasaj, satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark yaratacak bir platform olacak" diye konuştu.

80 milyona açık elektronik pazar yeri

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği 'Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. 'Turkcell Pasaj' müşterileri yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecekler. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi 'Turkcell Pasaj'da bir arada sunulacak.

Aynı gün teslimat seçeneği

'Turkcell Pasaj'da alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü.

Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

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