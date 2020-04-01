İnternette Öfke Dolu Yorumlar Yapmak, Psikopatlık Göstergesi

Yeni bir araştırmaya göre internette öfke dolu yorumlar yapmak, psikopatlık göstergesi olabilir.

  • Levent Öztürk
İnternette öfke, psikopatlık işareti

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, internet üzerinde diğer kişiler hakkında öfkeli yorumlar yayınlayan kullanıcılar psikopatik niteliklere sahip olma yatkınlığında. Ancak ilginç bir gelişme ile araştırmacılar, internetteki acımasızlık ve narsisizm veya Machiavellianizm – yani psikopatlık ile "Karanlık Üçlü"yü oluşturan diğer iki kişilik nitelikleri – arasında bir bağlantı bulmadılar.

Açıklık getirmek için belirtmek gerekirse, "internet üzerindeki öfkeli kişiler" ile "internet trolleri" benzer rahatsız edici davranışlar gösterseler de aynı grup değiller. Araştırmanın yazarları "öfkelileri" tanımlarken diğerlerinin yetersizlikleri hakkında "negatif, aşağılayıcı davranışlar" gösteren ancak "yapıcı eleştiri içermeyen" yorumlar yayınlayan kişiler açıklamasını kullanıyor.

Troller ise daha önceki araştırma projelerinde "sosyal bir ortamda veya internet üzerinde herhangi bir yardımcı amaç olmadan yanıltıcı, yıkıcı veya rahatsız edici şekilde" davranan kişiler olarak tanımlanmaktaydılar. Trollük ve her üç Karanlık Üçlü özellikleri ve sadizm arasında ise daha önceki birkaç farklı araştırmada güçlü bağlantılar bulunmuştu.

Bu en son araştırmada araştırmacılar, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki Polonyalı sporcuların kötü performansı ile ilgili Facebook yorumlarını incelediler. Konu hakkında fikirlerini yayınlayan kullanıcılara psikopatlık, narsisizm, Machiavellianizm, kıskançlık, hüsran ve yaşam memnuniyeti gibi kişilik özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik sorular içeren bir seri ankete katılmaları için davet gönderildi.

Katılan toplam 94 İnternet kullanıcısından 46'sı öfkeli olarak belirlenen yorumlar yapmışlardı. Katılımcıların anketlere cevapları analiz edildikten sonra da araştırmacılar "Psikopati alt ölçeğindeki yüksek skorların internet üzerindeki öfkeli yorumların ciddi bir göstergesi olduğunu" ve diğer hiçbir niteliğin öfkeli online yayınları güvenilir bir şekilde tahmin etmek için kullanılamadığını buldular...

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