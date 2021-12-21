İnternette Yeni Trend: Hayalet Mutfak... TikTok da hazırlanıyor!

Pandemi dönemi ile birlikte paket servis hizmetlerine olan ilgi arttı. Son dönemde ise hayalet mutfak ve hayalet restoran trendi başladı. Şimdi bu trende TikTok da katılıyor!

İnternette yeni trend: Hayalet Mutfak - TikTok da hazırlanıyor!

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