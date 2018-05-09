iOS 11.4'ü Hack'lemek Daha Zor Olacak

Apple, iOS 11.4 ile birlikte iPhone'ları hack'lemeyi daha zor hale getirecek.

iOS 11.4'ü Hack'lemek Daha Zor Olacak

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