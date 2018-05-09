iOS 11.4'ü Hack'lemek Daha Zor Olacak
Apple, iOS 11.4 ile birlikte iPhone'ları hack'lemeyi daha zor hale getirecek.
Cezai soruşturmalar için telefon içinde bulunan verilerin araştırılması mecburi olabilir, ancak Apple geçmişte kanun yaptırımı ile işbirliği yapmayı reddetmişti. Görünüşe bakılırsa Apple günümüzde ve gelecekte de bu politikasının arkasında durmayı planlıyor olacak ki, şu an beta'da olan iOS 11.4 ile iPhone'u hack'lenmeye daha bile dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.
Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayınlanması beklenen iOS 11.4 beraberinde USB kısıtlı modu ile gelecek. Bu özellik sayesinde Lightning girişinin veri akışı fonksiyonları kısıtlanacak ve eğer cihazın kilidi yedi günden beri açılmamışsa sadece şarj için kullanılabilecek. Bu önlem sayesinde iPhone'lardan USB'den Lightning'e kablolar ile veri toplanması imkansız olacaktır.
Yeni özellik şu an bir güvenlik yazılım şirketi olan Elcomsoft tarafından iPhone ve iPad'ler üzerinde test ediliyor. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzu bir bilgisayar bağladığınızda telefonun kilidini açıp "bu bilgisayara güven" onayını vermediğiniz sürece verileriniz güvende olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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