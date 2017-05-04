iOS 11 Daha Akıllı Pil Modu ve Fazlasıyla Gelecek!
iOS 11'in iPhone'lara getireceği yenilikler, internetteki bir paylaşım sayesinde ortaya çıkmış olabilir!
5 Haziranda başlayacak olan Apple'ın geliştirici etkinliği için sadece bir ay daha beklemeniz yetecek. Apple her zamanki formatını sürdürürse, etkinlikte iOS 11'deki yeni işlevlerin tanıtılmasına şahit olabiliriz.
Bu esnada internete sızan bilgi kırıntılarıyla heyecanlanmamızda sanırız sakınca yok. Reddit kullanıcısı cyanhat'ın paylaştığı, şu an itibariyle silinmiş olan gönderide iOS 11'de bulunacak olan özellikler sıralanıyordu. Gönderiye göre iOS 11, "eşten eşe ödeme", otomatik düşük güç tüketimi modu ve standart görüşme modu olarak FaceTime Audio'ya geçiş gibi özellikler sunacak.
Eşten eşe ödemelerin güncellenen Wallet uygulamasıyla ve iMessage entegrasyonuyla gelmesi mümkün. FaceTime Audio ise iddiaya göre mobil ağ üzerinden yapılan sesli görüşmelerin yerini alacak. iMessage benzer işi SMS'ler için yapıp, Apple cihazları arasında standart mesajlaşma yöntemi haline geldiğinden, böyle bir hamle şaşırtıcı olmayacak.
Cyanhat'a göre düşük güç modu artık daha akıllı olacak ve alışkanlıklarınızı öğrenerek kendi planını oluşturacak. Güç tüketimi, konumu da dikkate alacak ve örneğin evinizdeyken gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapacak.
Silinen gönderinin ileri sürdüğü bu yeni işlevlerin gerçek olup olmadığını şimdilik doğrulamak mümkün değil. Neyse ki iOS 11'deki yenilikleri öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek...
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