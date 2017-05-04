iOS 11 Daha Akıllı Pil Modu ve Fazlasıyla Gelecek!

iOS 11'in iPhone'lara getireceği yenilikler, internetteki bir paylaşım sayesinde ortaya çıkmış olabilir!

iOS 11 Daha Akıllı Pil Modu ve Fazlasıyla Gelecek!

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