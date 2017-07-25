iOS 11, Wi-Fi Bağlantılarını Daha İyi Yönetecek
Apple, iOS'ta ve diğer telefonlarda sıkça yaşanabilen bir sorunu iOS 11'de çözmek istiyor!
Herhangi bir akıllı telefonda Wi-Fi bağlantısını kullandıysanız, cihazınızın zayıf veya çok uzaktaki ağlara bağlanmaya çalıştığına şahit olmuşsunuzdur. Apple, iddialara göre bu sorunu iOS 11'de çözmek için çalışıyor.
iOS 11 beta 2'deki yeni işlev, bağlantılarınızı güvenilirliğe göre yönetiyor. Daha öncesinde telefon, Wi-Fi yavaş olduğunda 3G veya 4G bağlantısını kullanmaya başlıyordu. Bu işlevi sunan Wi-Fi Assist, haberiniz olmadan kota tüketebildiği için eleştirilere maruz kalmıştı. Bu işlev yüzünden yüklü faturalarla karşılaşanların olduğu biliniyor.
Yeni işlev, yeteri kadar hızlı veya kararlı olmayan ağlara "otomatik katılmayı" devre dışı bırakacak. Böyle ağlara katılıp katılmama kararını vermek, kullanıcıya kalacak. Yine de işlevin ne kadar başarılı olacağını şimdilik bilmiyoruz. Evinizin veya iş yerinizin ağının yavaş olduğu için devre dışı bırakılması, canınızı sıkabilir.
İkinci herkese açık beta aşamasındaki iOS 11, bu senenin ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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