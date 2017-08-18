iOS 11'de Touch ID'yi Kapatan Bir İşlev Bulundu!
iOS 11'in beta sürümünde, Touch ID'yi yakından ilgilendiren, ilginç bir işlev bulundu!
iOS 11'in herkese açık beta sürümü Haziran'da yayınlandı ancak sürpriz işlev keşifleri henüz sona ermiş değil. Beta sürümüde yeni bulunan bir işlev, Touch ID parmak izi sensörünü geçici olarak devre dışı bırakmaya izin veriyor.
Bir Twitter kullanıcının ortaya çıkardığı, The Verge'ün de doğruladığı işlevi, güç düğmesine peş peşe hızla 5 kez bastığınızda etkin hale geliyor. Bunu yaptığınızda acil arama seçeneği ekrana geliyor ancak Touch ID de kilitleniyor. Touch ID'yi tekrar çalışır hale getirmek için parolanızı yazmanız gerekiyor. Güvenlik işlevi şimdilik sadece iPhone'da çalışıyor gibi görünüyor.
Touch ID'nin ne işe yaradığını kısaca hatırlatmak gerekirse, bu sensör iPhone ve iPad'de parmak izinizi tarayarak ekran kilidini açmanızı sağlıyor. Bu sayede herhangi bir kod veya parola girmeden telefonunuzu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Touch ID'yi Ayarlar'dan kapatabilseniz de bunun için birkaç adımı yerine getirmeniz ve bu sırada ekrana bakmanız gerekiyor. Yeni işlev sayesinde parmak izini kapatmak çok daha kolay bir hale geliyor.
Apple'ın iPhone 8'de bir yüz tanıma özelliğine yer vermesi bekleniyor. Bu yüzden Touch ID'yi hızla devre dışı bırakabilmek, faydalı bir işlev olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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