iOS 12.1 Grup FaceTime ve Çift SIM İle Geliyor
Apple, Grup FaceTime'ı onayladı, ayrıca iOS 12.1 ile çift SIM desteği de geliyor.
FaceTime üzerinden arkadaşlarınızla grup sohbeti yapmak için sabırsızlanıyorsanız, özelliğin iOS 12.1 ile Apple cihazlara geleceğini bilmekten memnuniyet duyacaksınız.
Apple tarafından yayımlanan ve iOS 12.1 için güncellenen iPhone Kullanıcı Kılavuzu, Apple tarafından yayınlanan bahsi geçen yeni FaceTime özelliğinden bahsediyor. Ayrıca 2018 modellerinde (iPhone XS, iPhone XS Max ve Cuma günü satışa çıkan iPhone XR) çift SIM erişimini de destekliyor.
Ancak, iOS 12.1'i alan tüm cihazların Grup FaceTime'ı alması mümkün olmayacak. 9to5Mac'in notlarına göre iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air bu özelliği alamayacak. Bunun yanında grup aramaları iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri için yalnızca sesle sınırlı olacak.
Aynı aramada 32 kişinin görüntülü sohbetinin desteklenebileceği söylense de birkaç yıldan daha eski iPhone cihazlara sahip kullanıcıların bu görüşmeleri destekleyebilecek donanıma sahip olmama şansları var. Bu kullanıcıların iPhone'larını yeni bir modele yükseltmesi gerekiyor.
Bu arada, yeni iPhone'lardaki çift SIM desteği, aynı cihazda iki numarayı akıllıca yönetmenize yardımcı özelliklere de sahip olacak. FaceTime ve Mesajlar, gittikleri numaraya bağlı olarak diğerinden ayrılacak. Ayrıca ikinci bir fiziksel SIM kart yerine özel bir sanal eSIM kullanılacak (Ayrıntılar için yakında operatörünüzden bilgi edinebileceksiniz).
iOS 12.1'in ne zaman çıkacağını tam olarak bilmesek de, Apple'ın Salı günkü etkinliğinden hemen sonra yayınlanma ihtimali var. Şirketin bu etkinlikte yeni iPad Pro ve MacBook modelleri de dahil olmak üzere pek çok cihazın tanıtımını yapması bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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