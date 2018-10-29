iOS 12.1 Grup FaceTime ve Çift SIM İle Geliyor

Apple, Grup FaceTime'ı onayladı, ayrıca iOS 12.1 ile çift SIM desteği de geliyor.

iOS 12.1 Grup FaceTime ve Çift SIM İle Geliyor

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