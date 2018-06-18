iOS 12, Android P karşısında!

iOS 12 ve Android P hakkında bildiklerimizi karşılaştırdık! İşte kazanan...

iOS 12, Android P karşısında!

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