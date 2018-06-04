iOS 12, Daha Az Telefon Kullanın Diyecek!

Apple, iOS 12 ile birlikte telefonunuzla ne kadar fazla zaman geçirdiğinizi "yüzünüze vuracak"

iOS 12, daha az telefon kullanın diyecek!

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