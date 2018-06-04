iOS 12, Daha Az Telefon Kullanın Diyecek!
Apple, iOS 12 ile birlikte telefonunuzla ne kadar fazla zaman geçirdiğinizi "yüzünüze vuracak"
Apple, telefonunuzda harcadığınız zamanı daha iyi kontrol etmenizi sağlamak için iOS 12 ile birlikte iPhone'lara yeni bir verimlilik özelliği getiriyor. 'Dijital sağlık' adı altında başlatılan girişim dahilinde iPhone içinde verimlilik ile ilgili yeni bir menü ve belli bazı uygulamalar içinde yeni ayarlar geliyor.
Apple sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman'a göre bu yeni araçlar bugün WWDC 2018'de dünyaya tanıtılacak. Marka, iOS cihazların daha az kullanılmasını sağlamayı hedefliyor, daha doğrusu kullanıcıların iOS içinde harcadıkları zamanın daha farkında olmasını sağlamayı amaçlıyor. Eğer Android bir telefon kullanıyorsanız merak etmeyin, benzer bir özellik Android P içinde de bulunacak.
Gerçekliğinizi arttırın
Gerçekleşecek WWDC'de ayrıca yeni Animoji özellikleri de tanıtılacak. Gurman, spesifik olarak ne yeniliklerin geleceğini söyleyemese de, markanın AR (augmented reality, arttırılmış gerçeklik) alanında büyük adımlar atmaya hazırlandığını belirtti. Yeni özellikler içerisinde Animoji'nin yaşam kalitesini arttıracak düzenlemelerin yanı sıra online ortak AR alanları yaratmayı mümkün kılan yeni bir özellik bulunuyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu yeniliklerin tümü 'ARKit 2.0' adlı bir paket içinde gelecek.
Bu bilgiler şimdilik birer söylenti olmaktan ibaret olsa da, birkaç saat sonra WWDC ile Apple'ın gelecek planları resmiyet kazanacak. Biz de bu etkinliği, sizlerle canlı yayında paylaşıyor olacağız. Saat 20.00'de CHIP Online'ın başında olmayı unutmayın.
Ali Ruhi Öztürk
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