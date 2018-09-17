iOS 12 Hazır; İndirin!
Apple, merakla beklenen iOS 12'yi indirmeye sundu. Bilmeniz gerekenler, haberimizde...
Apple, uzunca bir süredir devam eden Beta test aşamasının ardından, biraz önce iOS 12'nin final sürümünü resmi olarak indirmeye sundu. Güncellemeye ulaşmak için yapmanız gereken, iPhone ya da iPad'inizden Ayarlar - Genel - Yazılım güncelleme yolunu takip etmek. Ancak hatırlatmakta yarar var; bir süre için Apple sunucularında yoğunluk yaşanacağından indirmeniz biraz zor olabilir.
Apple'ın iOS 11'e oranla iki kat daha hızlı çalıştığını iddia ettiği iOS 12'nin, bu sayede, özellikle eski model cihazlarda önemli bir performans artışı sağlaması bekleniyor.
ARKit 2 ile birlikte gelecek olan iOS 12, bu sayede artırılmış gerçeklik konusunda önemli bir güncelleme olmayı başarıyor. Siri'de de önemli geliştirmeler söz konusu. Örneğin akıllı bir kombiye sahipseniz, Siri'ye "Ev çok soğuk" demeniz yeterli oluyor; Siri, sizin için kombiyi açıyor.
Daha önce de dile getirdiğimiz ScreenTime uygulaması, artık iPhone ya da iPad'inizle ne kadar vakit geçirdiğinizi sizin için takip ediyor ve belirleyeceğiniz limitler dahilinde sizi uyarıyor.
Pek çok dahili Apple uygulamasında da irili ufaklı sayısız yenilik barındıran iOS 12, iPhone 5S ve üzeri iPhone modellerine, iPad Mini 2 ve üzeri iPad modellerine kurulabiliyor.
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