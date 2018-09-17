iOS 12 Hazır; İndirin!

Apple, merakla beklenen iOS 12'yi indirmeye sundu. Bilmeniz gerekenler, haberimizde...

iOS 12 hazır; İndirin

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google'ın "3" Duyurusunu Analiz Edelim
Huawei bir saat adını markalaştırdı
iOS 12 Hazır; İndirin!
Okullar BT Altyapılarını Veri Merkezlerine Taşıyor
Google'ın Hatası Batarya Ayarlarını Değiştirdi

İlginizi çekebilir