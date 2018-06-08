iOS 12 ile iPhone X'te Uygulama Kapama Daha Kolay

Eğer bir iPhone X kullanıyorsanız, iOS 12 ile gelecek olan bu özellik kesinlikle hoşunuza gidecek!

iOS 12'yle iPhone X'te uygulama kapama daha kolay

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