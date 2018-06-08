iOS 12 ile iPhone X'te Uygulama Kapama Daha Kolay
Eğer bir iPhone X kullanıyorsanız, iOS 12 ile gelecek olan bu özellik kesinlikle hoşunuza gidecek!
WWDC etkinliğinde Apple, hem iOS hem de MacOS için yeni güncellemeleri duyurdu. IPhone'da iOS 12, bildirimleri görmezden gelmeyi kolaylaştıracak ve telefon bağımlılığını azaltmaya çalışacak. Ama gizli bir yenilik daha var: Uygulama kapatmak kolaylaşıyor.
Şu anda, Apple'ın amiral gemisi iPhone'unda uygulamalardan çıkmak, uygulama geçiş kısmındaki kartlara uzun süre basılı tutup eksi tuşuna basarak yapılıyor. iOS 12'de ise bu işlem kolaylaşacak ve artık uzun basılı tutmaya gerek olmayacak. Şimdi yapmanız gereken tek şey bir kez yukarı kaydırmak ve sonlandırmak istediğiniz uygulamayı tekrar yukarı kaydırmak. Bu küçük bir değişiklik, ancak diğer iPhone modellerinin sahipleri için zaten tanıdık bir özellik.
Açılış konuşmasında Apple SVP'si Craig Federighi sonunda çok merak edilen bir soruyu yanıtladı: iOS ve MacOS birleştirilecek mi? Cevap "hayır" oldu, ancak Federighi, Apple'ın iOS uygulamalarının Mac'lerde çalışmasına izin vereceğini doğruladı. Şirket, 2019 senesi içinde geliştiricilere araçlar sunmayı umuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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