iOS 12, Kapı Kilidini NFC ile Açabilir!
İddialara göre Apple, iOS 12 güncellemesiyle iPhone'lardaki NFC yongalarının üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda kaldıracak!
Apple'ın iOS 12'ye getireceği yeniliklerden bir tanesi, NFC (yakın alan iletişimi) donanımını yakından ilgilendiriyor olabilir.
NFC yongası, 2014'te çıkan iPhone 6'dan beri iPhone'larda bulunuyor ancak Apple, NFC'nin geliştiriciler tarafından kullanımını oldukça kısıtlıyor. The Information'ın haberine göre bu kısıtlamaların büyük bir bölümü, iOS 12'de kaldırılacak. Böylece geliştiriciler için daha ileri seviye işlevler sunmak mümkün hale gelecek. Mesela telefonu otel odanızın kapısına yaklaştırarak kilidi açabileceksiniz; aynı Apple Watch'ta olduğu gibi.
İddialar doğruysa yeni işlevler, Apple'ın 4 Haziran'da başlayan geliştirici etkinliği WWDC 2018'de duyurulacak. Kaynağa göre Apple çalışanları, iPhone'un kapı kilidi açma özelliğini firmanın Cupertino tesislerinde kullanmaya başladılar bile.
Zeynel A. Öztürk
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