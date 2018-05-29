iOS 12, Kapı Kilidini NFC ile Açabilir!

İddialara göre Apple, iOS 12 güncellemesiyle iPhone'lardaki NFC yongalarının üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda kaldıracak!

iOS 12, Kapı Kilidini NFC ile Açabilir!

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iOS 12, Kapı Kilidini NFC ile Açabilir!

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