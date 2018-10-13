iOS 12, Yeni Bir Rekor Kırdı!
iOS 12, cihazlar arasında yüklenme ve yayılma hızıyla yeni bir rekor kırdı!
Apple en son mobil işletim sistemi iOS 12'yi yaklaşık bir ay önce piyasaya sürmüştü. Güncelleme önemli performans geliştirmelerinin yanında Screen Time ve Siri Shortcuts gibi birkaç yeni işlevle geliyordu. Güncellemenin yayınlanmasının üzerinden daha 30 gün bile geçmedi ancak iOS 12, Apple'a göre yayılma hızında önceki iOS sürümlerini geçti.
Apple'a göre iOS 12, aktif cihazların yarısına ulaştı bile. Yeni sürümün yakın zamandaki iPhone'larda daha da popüler olduğu gözleniyor. Bu bilgiler, Apple'ın App Store'dan 10 Ekim'de topladığı verilere dayanıyor.
Verinin detaylarına bakarsak, son dört senede tanıtılan ürünlerde iOS 12'nin yüzde 53 pazar payını eline aldığını görüyoruz. iOS 12'nin şimdiye kadarki en geniş cihaz yelpazesini desteklediğini de belirtmek gerek. Yeni sürüm, geçen sene çıkan iOS 11'in desteklendiği her cihaza yüklenebiliyor. Bu sayede iOS 12'nin daha hızlı yayıldığı söylenebilir.
Google'ın mobil işletim sistemi Android ile karşılaştırma yapıldığında ise karşımıza alıştığımız bir tablo çıkıyor. Android'in son sürümü Pie'ı bir kenara bırakın, geçen sene çıkan Oreo bile 28 Eylül itibariyle Android'li cihazların sadece yüzde 19,2'sine girebildi. iOS ile Android arasındaki bu farkın en önemli nedeni, Android'li cihazların geniş bir üretici çeşitliliği içermesi. Google'ın bu cihazların hangi sıklıkla güncelleneceğini kontrol etme şansı bulunmuyor.
iOS 12, yakında alacağı bir güncellemeyle yeni bir emoji'ye ve grup FaceTime aramalarına kavuşacak.
Zeynel A. Öztürk
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