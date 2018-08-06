iOS 12'den Bir iPhone X Plus Sızıntısı Daha!

iOS 12 Beta'da söylentilere konu olan iPhone X Plus modeline dair izlerden bir yenisine daha ulaşıldı!

iOS 12'den Bir iPhone X Plus Sızıntısı Daha!
Görsel: Guilherme Rambo

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