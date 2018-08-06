iOS 12'den Bir iPhone X Plus Sızıntısı Daha!
iOS 12 Beta'da söylentilere konu olan iPhone X Plus modeline dair izlerden bir yenisine daha ulaşıldı!
Uzun bir süredir Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında daha büyük boyutlarda bir iPhone X modelini piyasaya süreceği söylentisi dolanıyordu, hatta bu konuda iOS yazılımı içerisinde de kanıtlara ulaşılmıştı. Ancak şimdi bu iddia hakkında şu ana kadar görülmüş en sağlam kanıtı görüyor olabiliriz. Kanıt ise, yine Apple'ın kendi yazılımında ortaya çıkan bir ikon.
iOS 12 Beta sürümü içerisinde rastlanan bu ikon, iPhone X Plus modeline ait olabilir. iOS 12'nin kodları içerisinde bu kanıta rastlayan kişi ise daha önce iPhone X'in tasarımına ait kanıtları iOS Beta kodları arasında bulan tersine mühendislik uzmanı Guilherme Rambo'dan başkası değil. Guilherme Rambo tweetinde ise "Bir deja vu yaşıyorum. Bunlar 'iPhone X Plus', iPhone X (karşılaştırma için) ve 2018 iPad Pro (kare şeklinde olması ilginç). İkonları PassKitUIFoundation (parola kiti arayüzüne ait araç takımı)'da buldum." ifadelerine yer veriyor.
Guilherme Rambo, ayrıca benzer kodların arasında çerçeveleri yeni iPhone modellerinde olduğu gibi inceltilmiş bir iPad'e ait olduğunu düşündüğü bir ikona da rastlamış. Tersine mühendislik uzmanı, bunun ikonun grafik işlem birimleri tarafından her iki boyutta da çizilebilmesi için kare olarak tasarlanmasına bağlıyor. Yani kare iPad konusunda henüz çok da ümitlenmemek gerektiğini söylemekte fayda var.
Bu, Apple'ın bir cihaz tasarımını yazılım yoluyla sızdırmasına dair ilk örnek değil. Guilherme Rambo daha önce iPhone X'in tasarımını da bu yolla sızdırmıştı. Bu yüzden bu sızıntının güvenirliğinin şimdiye kadar öne sürülen diğer sızıntılardan daha yüksek olduğu söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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